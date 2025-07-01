Fan Club
Fan-Fahrplan für die Frauen-EURO 2025
Es ist soweit: Die UEFA Women’s EURO 2025 in der Schweiz beginnt - und unsere Nationalmannschaft ist bereit für den Titelkampf! Am 4. Juli startet das Team von Bundestrainer Christian Wück in St. Gallen gegen Polen ins Turnier. Und natürlich sollen unsere Fans mittendrin statt nur dabei sein: Von Fan Zone über Fan-Treff bis Fan Walk - hier findet ihr alle Fanaktivitäten rund um die deutschen Vorrundenspiele auf einen Blick.
Spiel 1: Deutschland vs. Polen (St. Gallen, 4. Juli, 21 Uhr)
Fan Zone Marktgasse (14 -18 Uhr)
Fan-Club-Bus
Fan-Botschaft - euer Anlaufpunkt für Fragen, Infos und euren Stadtplan für St. Gallen
Fan-Treff (14.30 - 18 Uhr)
Affekt - hier gibt’s die Spieltags-Pin!
Fan Walk zum Stadion
Start: 19 Uhr, Bahnhof St. Gallen-Winkeln - gemeinsam zum Spiel
Am Stadion
Holt euch eure Deutschland-Fahne ab und feuert unser Team im Stadion an!
Spiel 2: Deutschland vs. Dänemark (Basel, 8. Juli, 18 Uhr)
Fan Zone Messeplatz (11 - 14.30 Uhr)
Fan-Club-Bus + Fan-Treff + Spieltags-Pin
Fan-Botschaft - für alle Infos vor Ort
Fan Walk zum Stadion
Start: 15 Uhr, Kreuzung Riehenring/Clarastraße
Im Stadion
Deutschland-Fahnen warten auf euch!
Spiel 3: Schweden vs. Deutschland (Zürich, 12. Juli, 21 Uhr)
Fan-Treff im Bierwerk Zürich (15 -18 Uhr)
Fan-Treff auf dem Gustav-Gull-Platz, Pins gibts im angrenzenden Bier-Werk
Fan-Zimmer mit Fan-Botschaft im EG - eure Infozentrale (13 - 18 Uhr)
Fan Walk zum Stadion
Start: 18 Uhr, Lagerstraße 50
Im Stadion
Deutschland-Fahnen für die Kurve!
Kommt zahlreich, macht Stimmung und zeigt unserer Mannschaft, dass sie auf eure Unterstützung zählen kann - in der Stadt, beim Fan-Walk und im Stadion. Wir freuen uns auf eine großartige EM mit euch!
Hinweis: Alle Angaben können sich kurzfristig ändern. Bitte behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Blick, um auf dem Laufenden zu bleiben!
Kategorien: Fan Club, Frauen-EURO 2025, Frauen-Nationalmannschaft
Autor: vs
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