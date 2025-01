Am 23. März (ab 20.45 Uhr) trifft Deutschland im Viertelfinalrückspiel der UEFA Nations League in Dortmund auf Italien. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können sich für die Partie im Signal Iduna Park nun Tickets sichern.

Eintrittskarten sind im DFB-Ticketportal oder über die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erhältlich. Der öffentliche Kartenvorverkauf startet am kommenden Dienstag um 10 Uhr.

15-Euro-Tickets im Fanblock

Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die 15 Euro-Tickets im Fanblock, der sich in Dortmund in den Blöcken 11 bis 14 befindet. Fan-Club-Mitglieder können auch für Nicht-Mitglieder Karten im Fanblock bestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis von 25 Euro (ermäßigt 18 Euro, Kinder bis 14 Jahre 10 Euro). Außerdem können Fan-Club-Mitglieder auch Tickets in weiteren Kategorien erwerben.

Für das Länderspiel in Dortmund bietet der DFB auch einen Familienblock an, der sich in der Ecke Nord-West befindet. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind im Familienblock Tickets für 10 Euro erhältlich (solange der Vorrat reicht). Kindertickets sind nur in Zusammenhang mit einem Normalpreis-Ticket buchbar. Es erfolgt eine Kontrolle der Ermäßigungsberechtigung (Altersnachweis) am Eingang. Im Familienblock gilt ein striktes Rauchverbot.