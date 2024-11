Fan-Club-Betreuertreffen nach der Heim-EM

Fan Club

Spielort-Check Budapest: Eine Stadt, die verbindet

Zum letzten Spiel der Nations-League-Gruppenphase gegen Ungarn geht die Reise für die Nationalmannschaft nach Budapest. Was es rund um die Puskás Aréna und darüber hinaus in der Hauptstadt alles zu entdecken gibt, erfahrt in unserem Spielort-Check.