EURO-2024-Klimafonds: 7,9 Millionen Euro für Nachhaltigkeit im Amateurfußball

Der UEFA-EURO-2024 Klimafonds ist offiziell abgeschlossen - mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7,925 Millionen Euro in nachhaltige Projekte im deutschen Amateurfußball. Bis zum 1. Juni 2025 waren alle 66 erforderlichen Verträge unterzeichnet - ein zentraler Meilenstein in einem der bedeutendsten Nachhaltigkeitsprojekte im Rahmen der UEFA EURO 2024.

Der Klimafonds war ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG) von UEFA EURO 2024. Insgesamt stellte die UEFA 30,6 Millionen Euro für ESG-Maßnahmen zur Verfügung - der Klimafonds bildete dabei eine zentrale Säule.

Starke Unterstützung für den Amateurbereich

Von den insgesamt 7,925 Millionen Euro flossen 5,825 Millionen direkt in Nachhaltigkeitsprojekte auf Vereinsebene, weitere 2,1 Millionen wurden an die Regionalverbände verteilt. Gefördert wurden eine Vielzahl ökologischer Maßnahmen – darunter Photovoltaik- und Batteriespeichersysteme, LED-Flutlichtanlagen, Fahrradabstellmöglichkeiten, Infrastruktur für E-Mobilität und intelligente Bewässerungssysteme.

Die Resonanz bei den Vereinen war groß. So äußerte sich der FC Augsfeld erfreut über die Fördermöglichkeit: "Die Idee, eine LED-Flutlichtanlage zu installieren, gab es schon lange - aber die Kosten waren immer zu hoch. Dank des UEFA-Klimafonds konnten wir es endlich umsetzen."

Lokale Projekte mit bundesweiter Wirkung

Auch ASC Schöppingen 1945 lobte das Projekt: "Von der Bewilligung bis zur Umsetzung ging alles unglaublich schnell. Ein großes Dankeschön an den Klimafonds!"

Insgesamt wurden 225 Vereinsprojekte umgesetzt. 211 Vereine haben ihre Abschlussdokumentation bereits eingereicht und diese wurde geprüft, die restlichen 14 befinden sich noch innerhalb der Frist. Auch 13 von 21 Regionalverbänden haben ihre Unterlagen vollständig übermittelt.

Nachhaltiges Vermächtnis für den Fußball in Deutschland

Besonders sichtbar waren die Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Der FC Dettighofen etwa berichtet: "Dank des Klimafonds konnten wir auf dem Vereinsheim eine eigene PV-Anlage mit Batteriespeicher installieren. Darauf sind wir als Verein sehr stolz."

Der Klimafonds hinterlässt ein starkes Signal, wie große Turniere nachhaltige Wirkung im Amateurbereich entfalten können - über das Event hinaus. Mit fast acht Millionen Euro an Investitionen setzt die Initiative einen Maßstab für ökologische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung - in Deutschland und in ganz Europa.

Auch im Nachgang der UEFA EURO 2024 führt der Deutsche Fußball-Bund sein Engagement für den Klimaschutz im Fußball weiter fort. Allen deutschen Amateurvereinen steht deshalb das kostenloses DFB-Klimabilanztool zur Verfügung.

Diese können mithilfe des Tools ihre persönliche Klimabilanz pro Saison erheben, Reduktionspotenziale ableiten und in der Folge passende Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen. Nach einem gemeinsam mit dem DOSB erfolgten Relaunch, ist das Tool nun auch für Nicht-Fußballvereine ohne DFB-Kennung nutzbar, was den Einstieg noch einfacher macht.

Entwickelt wurde das Tool im Rahmen des Projektes "ANSTOSS FÜR GRÜN - Klimaschutz im Amateurfußball".