Mit dem erfolgreichen Abschluss des B+ Fußballtrainer*innen-Sonderlehrgangs endet die erste Qualifizierungsmaßnahme, die im Rahmen einer neuen Kooperation zwischen der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS Köln) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) durchgeführt wurde.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten – von Januar bis Juni 2026 – absolvierten 15 Teilnehmer*innen, Studierende und Alumni der DSHS Köln, den Sonderlehrgang. Das Lehrgangskonzept kombinierte zwei Präsenz- mit drei Online- sowie kontinuierlichen Anwendungsphasen, in denen die erarbeiteten Inhalte direkt in die Trainer*innenpraxis übertragen wurden. Das Blended-Learning-Format ermöglichte eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis und förderte einen nachhaltigen Lernprozess.

Die Ausbildung orientierte sich an den Ausbildungsrichtlinien und Qualitätsstandards des DFB (Stephan Howaldt & Thomas Roy - Ausbilder) und der DSHS Köln (Gerd Merheim & Martin Jedrusiak-Jung - Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten - Abteilung Didaktik und Methodik der Sportarten). Im Mittelpunkt standen insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung der Trainer*innen, neue Perspektiven auf die eigene Rolle als „Führungskraft“ sowie eine individuelle inhaltliche Begleitung.

Der erfolgreiche Abschluss des ersten Sonderlehrgangs unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen der DSHS Köln und dem DFB. Gemeinsam verfolgen beide Partner das Ziel, Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen und im Berufsfeld Trainer*innen bestmöglich auf ihre anspruchsvollen Aufgaben im Leistungsfußball vorzubereiten. Ein weiterer B+ Fußballtrainer*innen-Sonderlehrgang ist bereits für das Jahr 2027 geplant.

DFB B+ Lizenz-Absolvent*innen:

Nicat Abadli, Cem Aydugan, Sanan Azizov, Carolin Bekemeier, Lorenz Brandmeier, Niels Breuer, Enric Fritsch, Paul Kiefaber, Henri Mahltig, Moritz Matheis, Artur Mejrojan, Valentin Stamboliev, Tim Strenger, Carlo Tappe, Maximilian Thieringer, Paul Winkelmann