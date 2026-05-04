Mit dem Spiel gegen Norwegen in Coleraine starten die deutschen U 17-Juniorinnen heute (ab 19 Uhr MESZ, live bei RTL+) in die Europameisterschaft in Nordirland (4. bis 17. Mai). DFB-Trainerin Sabine Loderer startet mit folgender Mannschaft in die Vorrundengruppe A: Kropp - Dürr, Ernst, Dafinger, Hell - Säring, Hebben, Itgenshorst, Giesen - Kleemann, Choisy.

"Endlich dürfen wir loslegen, die Vorfreude und das Kribbeln vor dem ersten Spiel sind deutlich zu spüren", sagt Loderer. "Wir arbeiten und fiebern seit langem auf das Turnier hin und haben in Schweden bei der Eliterunde den finalen Schritt gesetzt. In den letzten Tagen haben wir noch mal das ein oder andere Thema geschärft, die Mädels haben richtig gut trainiert. Wir sind jetzt alle einfach bereit für das erste EM-Spiel gegen Norwegen und werden unsere Geschichte weiterschreiben.“

Auftakt im Gratis-Livestream

Anstoß ist heute um 19 Uhr deutscher Zeit, RTL+ überträgt ab 18.45 Uhr im kostenlosen Stream sowie auf den RTL Sport-Kanälen auf YouTube und TikTok. Weitere Gegner sind England am Donnerstag (ab 16 Uhr MESZ) und Gastgeber Nordirland am Sonntag (ab 16 Uhr MESZ) - jeweils in Larne. Die Halbfinalbegegnungen sowie das WM‑Playoff‑Spiel der beiden Gruppendritten sind für den 14. Mai terminiert, das Finale in Belfast steigt am 17. Mai.

Die Erst‑ und Zweitplatzierten der beiden Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein, die Gruppendritten spielen in einem WM‑Playoff den letzten Startplatz für die U 17‑Weltmeisterschaft im Oktober und November aus. Alle Partien werden auf UEFA.tv gezeigt.