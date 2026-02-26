Vivien Endemann ist zurück bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Vor genau einem Jahr hatte die Offensivspielerin des VfL Wolfsburg ihre letzte Begegnung für die DFB-Auswahl bestritten. Nun stehen die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Dresden gegen Slowenien und am Samstag, 7. März (ab 18 Uhr, im ZDF-Livestream), in Norwegen auf dem Programm. Im DFB.de-Interview spricht die 24 Jahre alte Endemann über die beiden Partien und ihr Comeback.

DFB.de: Vivien Endemann, Sie haben vor genau einem Jahr Ihr letztes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft bestritten. Was bedeutet es Ihnen, jetzt wieder dabei zu sein?

Vivien Endemann: Ich freue mich unfassbar, dass ich die Rückkehr geschafft habe. Ich fühle mich sehr wohl im Kreis der Nationalmannschaft. Wir haben hier eine super Gemeinschaft.

DFB.de: Wie sind Sie empfangen worden?

Endemann: Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Es hat sich fast so angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen.

DFB.de: Wie erleben Sie das sportliche Niveau?

Endemann: Das ist schon sehr anspruchsvoll. Aber natürlich haben wir auch bei uns in Wolfsburg ein sehr hohes Niveau, deshalb spüre ich keine großen Anpassungsschwierigkeiten. Aber hier kommen dann eben doch die besten deutschen Spielerinnen zusammen. Und das merkt man in jeder einzelnen Trainingseinheit.

DFB.de: In Wolfsburg sind Sie vor einiger Zeit von einer Muskelverletzung zurückgeworfen worden. Wie geht es Ihnen jetzt?

Endemann: Ich fühle mich gut und bin wieder topfit. Ich bin bereit für alle Aufgaben, die auf mich und uns warten. Diese Muskelverletzung hat mich tatsächlich etwas zurückgeworfen, weil ich vier bis sechs Wochen raus war. Das war meine erste Verletzung überhaupt, die mich dazu gezwungen hat, ein paar Spiele nicht dabei sein zu können. Das war eine neue Situation für mich, die nicht unbedingt schön war. Ich musste lernen, damit umzugehen. Ich bin einfach froh, dass das Thema jetzt durch ist.

DFB.de: Sind Sie ein ungeduldiger Mensch?

Endemann: In dieser Hinsicht auf jeden Fall. Ich habe unfassbaren Spaß, auf dem Platz zu stehen. Das Geschehen nur von außen verfolgen zu können, mag ich nicht so. Ich möchte dabei sein. Wenn man raus ist, merkt man erst mal, wie sehr man den Fußball liebt und ihn vermisst, wenn man nicht dabei sein kann. Ich will immer mit der Mannschaft auf dem Platz stehen und meinen Beitrag zum Erfolg leisten.

DFB.de: Dazu haben Sie nun zunächst in Dresden gegen Slowenien die Gelegenheit. Wie erwarten Sie die Gegnerinnen?

Endemann: Wir müssen 100 Prozent geben, um zu gewinnen. Und das ist natürlich auch unser klares Ziel. Wir wollen mit einem Sieg in das Jahr starten.

DFB.de: Das Stadion in Dresden wird voll sein. Wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude?

Endemann: Sehr groß. Ich war ja jetzt, wie gesagt, ein Jahr nicht dabei. Umso mehr freue ich mich darauf. Heimspiele sind natürlich immer toll, weil wir von unseren Fans großartig unterstützt werden. Wir wollen unsere Anhängerinnen und Anhänger im Stadion mit unserem Fußball begeistern.

DFB.de: Direkt danach geht es in Norwegen weiter.

Endemann: Norwegen ist traditionell stark im Frauenfußball. In Wolfsburg habe ich ein paar Mitspielerinnen, die aus Norwegen kommen. Das Niveau dort ist sehr hoch. Auch da müssen wir unsere Leistung abrufen, um die drei Punkte mit nach Deutschland zu nehmen.

DFB.de: Sie sind jetzt wieder in der A-Nationalmannschaft dabei, weil sie zuletzt beim VfL Wolfsburg gute Leistungen gezeigt haben. Wie sehen Sie dort die Situation?

Endemann: Wir hatten in den vergangenen Tagen absolute Highlightspiele gegen Juventus Turin. Es ist großartig, dass wir es ins Viertelfinale der Champions League geschafft haben. Dass ich jetzt wieder bei der A-Nationalmannschaft dabei bin, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, dranzubleiben und weiter an sich zu arbeiten. Wenn man dann die Leistung auf den Platz bringt, ist die Tür immer offen.