U 17-Juniorinnen
EM-Vorrunde: U 17 gegen Nordirland, Norwegen und England
Nach zuletzt zwei verpassten Endrunden mischen die deutschen U 17-Juniorinnen beim Turnier in Nordirland (4. bis 17. Mai 2026) im Kampf um den EM-Titel wieder mit. Nun steht auch die Gruppe fest. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer trifft in der Vorrunde in Gruppe A auf Gastgeber Nordirland, Vizeeuropameister Norwegen und England. Dies ergab die Auslosung, die im Nationalstadion der nordirischen Hauptstadt Belfast vorgenommen wurde.
Den Anfang macht für die DFB-Auswahl das Duell mit Norwegen am 4. Mai, bevor es drei Tage später gegen England geht. Das "Gruppenfinale" steigt dann am 10. Mai gegen Nordirland. In der anderen Gruppe treffen Frankreich, Finnland, Spanien und Polen aufeinander. Die beiden Halbfinalspiele werden am 14. Mai ausgetragen, das Endspiel am 17. Mai.
Loderer: "Eine spannende Gruppe"
"Mit dem Wissen, gegen wen es bei der EM gehen wird, steigt die Vorfreude noch einmal mehr an", sagt Loderer. "Wir haben eine spannende Gruppe mit der Host-Nation Nordirland, den letztjährigen Finalistinnen Norwegen und einer weiteren Frauenfußball-Topnation England. Wie immer werden wir komplett bei uns bleiben, uns gut vorbereiten und weitere Details schärfen, um dann unsere Geschichte in Nordirland im Mai weiterzuschreiben."
Der deutsche Nachwuchs hat die U 17-EURO bislang achtmal gewonnen - zuletzt 2022. Titelverteidiger Niederlande hat sich nicht für die diesjährige Endrunde qualifiziert.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
Loderer: "Wir sind unglaublich stolz"
Die deutschen U 17-Juniorinnen haben das EM-Ticket für Nordirland gelöst. Mit Siegen gegen Irland und Schweden sowie einem 1:1 gegen Dänemark gelang dem Team von Sabine Loderer die Quali für die Endrunde im Mai. Loderer spricht hier über das Turnier.
1:1 gegen Dänemark: U 17 löst EM-Ticket
Die U 17-Juniorinnen haben die zweite EM-Qualifikationsrunde in Schweden durch ein 1:1 (1:0) gegen das punktgleiche Dänemark aufgrund der besseren Tordifferenz als Gruppensieger beendet und das Ticket für die EM-Endrunde in Nordirland gebucht.
Live bei YouTube: "Finale" ums EM-Ticket gegen Dänemark
Im Showdown um den Einzug in die EM-Endrunde treffen die U 17-Juniorinnen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) auf Dänemark. Beide Teams sind noch ohne Punktverlust, Deutschland reicht wegen der besseren Tordifferenz ein Remis.