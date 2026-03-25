EM-Vorrunde: U 17 gegen Nordirland, Norwegen und England

Nach zuletzt zwei verpassten Endrunden mischen die deutschen U 17-Juniorinnen beim Turnier in Nordirland (4. bis 17. Mai 2026) im Kampf um den EM-Titel wieder mit. Nun steht auch die Gruppe fest. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer trifft in der Vorrunde in Gruppe A auf Gastgeber Nordirland, Vizeeuropameister Norwegen und England. Dies ergab die Auslosung, die im Nationalstadion der nordirischen Hauptstadt Belfast vorgenommen wurde.

Den Anfang macht für die DFB-Auswahl das Duell mit Norwegen am 4. Mai, bevor es drei Tage später gegen England geht. Das "Gruppenfinale" steigt dann am 10. Mai gegen Nordirland. In der anderen Gruppe treffen Frankreich, Finnland, Spanien und Polen aufeinander. Die beiden Halbfinalspiele werden am 14. Mai ausgetragen, das Endspiel am 17. Mai.

Loderer: "Eine spannende Gruppe"

"Mit dem Wissen, gegen wen es bei der EM gehen wird, steigt die Vorfreude noch einmal mehr an", sagt Loderer. "Wir haben eine spannende Gruppe mit der Host-Nation Nordirland, den letztjährigen Finalistinnen Norwegen und einer weiteren Frauenfußball-Topnation England. Wie immer werden wir komplett bei uns bleiben, uns gut vorbereiten und weitere Details schärfen, um dann unsere Geschichte in Nordirland im Mai weiterzuschreiben."

Der deutsche Nachwuchs hat die U 17-EURO bislang achtmal gewonnen - zuletzt 2022. Titelverteidiger Niederlande hat sich nicht für die diesjährige Endrunde qualifiziert.