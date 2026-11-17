Die deutschen U 17-Junioren stehen vor ihrem letzten Spiel in der ersten Runde der EM-Qualifikation. Heute (ab 11 Uhr, live auf DFB.TV) trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus zum Abschluss auf Nordirland. Ein Remis am DFB-Campus in Frankfurt am Main reicht der deutschen Auswahl bereits, um sich sicher für die nächste Runde zu qualifizieren.

Die Startelf: Hartung - Berkhoff, Ehiwario, Nwachukwu (C), Baza - Alfes, Burkhardt - Matondo, Soldic, Ludwig - Assomo.

"Wir wollen jetzt natürlich auch bei diesem Turnier den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren", so Prus vor dem Nordirland-Spiel. "Wir sind echt gut drauf, zeigen gute Spiele und gute Leistungen. Das wollen wir jetzt im dritten Spiel auch noch mal bestätigen, uns den Turniersieg holen und die Tabelle schließlich mit neun Punkten anführen. Darum geht es jetzt."

Nach dem 7:0 zum Auftakt gegen Aserbaidschan und dem 4:0 gegen Litauen führt das DFB-Team die Tabelle mit sechs Punkten und 11:0 Toren an. Die beiden Erstplatzierten der Gruppen schaffen den Sprung in die zweite EM-Qualifikationsrunde, in der im Frühjahr 2027 die sieben Teilnehmer für die U 17-EURO in Lettland (24. Mai bis 6. Juni 2027) ausgespielt werden.