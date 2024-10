EM-Quali: U 17 will zweiten Sieg gegen Belarus

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft trifft in der ersten EM-Qualifikationsrunde heute (ab 11 Uhr) in Kelsterbach auf Belarus. Nach dem souveränen 4:0 gegen Andorra zum Auftakt am Mittwoch kann das Team von DFB-Trainer Marc Meister schon für eine Vorentscheidung im Kampf um das Ticket für die nächste EM-Qualirunde sorgen.

Die deutsche Aufstellung: Trippel - Domnic, Palma, Hawighorst, Ünal - Karl, Kaba, Schnitzer - Güner, Staff, Mule.

"Ich erwarte eine physisch sehr starke Mannschaft, die sich in Weißrussland in einer Herrenliga auf die EM-Qualifikation vorbereitet hat", sagt Meister vor der Partie. "Für uns ist wichtig, dass wir das Spiel, wie schon gegen Andorra, konzentriert angehen und von Spiel zu Spiel denken. Belarus ist eine Unbekannte, wir kennen keinen Spieler, wollen aber den zweiten Sieg. Es wird ein anderes Spiel."

Die dritte Partie der EM-Qualifikation steigt am Dienstag erneut auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main gegen die Tschechische Republik. Die beiden bestplatzierten Teams der Gruppe lösen das Ticket für die nächste Runde, die im Frühjahr 2025 ausgetragen wird. Sollten sich die deutschen Junioren für die zweite EM-Qualifikationsrunde qualifizieren, müssten sie dort einer der sieben Gruppensieger werden, um sich das Ticket für die EM-Endrunde in Albanien (19. Mai bis 1. Juni 2025) zu sichern.