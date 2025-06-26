EM-Finaleinzug im Video: U 21 auch von Frankreich nicht zu stoppen

Durch das 3:0 im Halbfinale gegen Frankreich hat die deutsche U 21-Nationalmannschaft den Einzug ins EM-Endspiel am Samstag (ab 21 Uhr, live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) in Bratislava gegen England klar gemacht. Dabei legte die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo einen Blitzstart hin, traf in der Anfangsviertelstunde doppelt durch Nelson Weiper und Nick Woltemade. Den Sieg sicherten starke Paraden von Keeper Noah Atubolu und Brajan Gruda, der zum Endstand traf. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.