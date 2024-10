Ein Spiel Sperre für Ulms Brandt

DFB-Sportgericht

Sportgericht: Verhandlung im Fall Freiburg vs. Leverkusen am 15. Oktober

Im Verfahren "Einspruch gegen die Wertung des Meisterschaftsspiels der Frauen-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und TSV Bayer Leverkusen am 31. August in Freiburg" hat das DFB-Sportgericht eine mündliche Verhandlung am 15. Oktober anberaumt.