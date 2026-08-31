DFB-Sportgericht

Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Pfarrkirchens Mesanovic

31.08.2026

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Almir Mesanovic vom Futsal-Bundesligisten YB Balkan Pfarrkirchen Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Mesanovic war in der 25. Minute der Relegation zur Futsal-Bundesliga bei Blumenstadt United am 17. Mai 2026 von Schiedsrichter René Wolfger des Feldes verwiesen worden.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: dfb

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