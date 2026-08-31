DFB-Sportgericht
Ein Futsal-Bundesligaspiel Sperre für Pfarrkirchens Mesanovic
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Almir Mesanovic vom Futsal-Bundesligisten YB Balkan Pfarrkirchen Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Mesanovic war in der 25. Minute der Relegation zur Futsal-Bundesliga bei Blumenstadt United am 17. Mai 2026 von Schiedsrichter René Wolfger des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
Zwei Pokalspiele Sperre für Dortmunds Bensebaini
Das DFB-Sportgericht belegt Ramy Bensebaini von Bundesligist Borussia Dortmund im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Pokalspielen.
Zwei Spiele Sperre für Düsseldorfs Hendrix
Das DFB-Sportgericht hat Jorrit Hendrix vom Drittligisten Fortuna Düsseldorf im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.
341.500 Euro Geldstrafe für Eintracht Frankfurt
Das DFB-Sportgericht hat den Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in von 341.500 Euro belegt.