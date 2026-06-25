Ecuador-Spiel: Zwei Änderungen in der Abwehr

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit zwei Änderungen in der Startaufstellung in das abschließende Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko heute Abend (ab 22 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in East Rutherford gegen Ecuador. Bundestrainer Julian Nagelsmann baut im New York/New Jersey Stadium seine Viererkette um: Antonio Rüdiger ersetzt in der Innenverteidigung den verletzten Nico Schlotterbeck, David Raum auf der linken Außenbahn Nathaniel Brown.

Die Startelf: 1 Neuer - 2 Rüdiger, 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 17 Wirtz, 19 Sané, 22 Raum, 23 Nmecha.