Männer-Nationalmannschaft
Ecuador-Spiel: Zwei Änderungen in der Abwehr
Die deutsche Nationalmannschaft geht mit zwei Änderungen in der Startaufstellung in das abschließende Gruppenspiel bei der FIFA Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko heute Abend (ab 22 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in East Rutherford gegen Ecuador. Bundestrainer Julian Nagelsmann baut im New York/New Jersey Stadium seine Viererkette um: Antonio Rüdiger ersetzt in der Innenverteidigung den verletzten Nico Schlotterbeck, David Raum auf der linken Außenbahn Nathaniel Brown.
Die Startelf: 1 Neuer - 2 Rüdiger, 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich (C), 7 Havertz, 10 Musiala, 17 Wirtz, 19 Sané, 22 Raum, 23 Nmecha.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
Ticker: 50. Länderspiel für Tah
Die Gruppenphase der WM 2026 läuft. Nach dem 7:1 zum Auftakt gegen Curacao und dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste steht Deutschland bereits als Gruppensieger fest. Der DFB.de-Team-Ticker hält Fans mit neuesten Infos auf dem Laufenden.
Mit Raum und Rüdiger gegen Ecuador
Ein Umkrempeln der deutschen Startelf im abschließenden WM-Gruppenspiel gegen Ecuador heute (ab 22 Uhr MESZ, live in der ARD und bei Magenta TV) wird es nicht geben. "Wir werden die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen", sagte Nagelsmann.
WM-Gruppenspiel gegen Ecuador live in der ARD und bei MagentaTV
Heute (ab 22 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) steht für die DFB-Auswahl in East Rutherford das letzte WM-Gruppenspiel gegen Ecuador an. DFB.de beantwortet die Fragen zum Duell im New-York/New-Jersey-Stadion im FAQ.