Als erster Verein in der Historie der 3. Liga nimmt Dynamo Dresden eine Rückrunde schon zum dritten Mal als Herbstmeister in Angriff. Im DFB.de-Interview spricht Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) mit Mitarbeiter Dominik Dittmar über die Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte und die Auftaktpartie gegen den FC Viktoria Köln am Sonntag, 19. Januar (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport).

DFB.de: Die kurze Winterpause nähert sich schon Ihrem Ende. Ist die Vorfreude auf die Rückrunde bereits zu spüren, Herr Stamm?

Thomas Stamm: Für uns ist die Woche bis zum Auftakt ein wenig länger, weil wir erst am Sonntag spielen. Die Vorbereitung ist allerdings in der Tat nicht allzu lang. Man hat schon vom ersten Tag gemerkt, dass die Vorfreude auf die Rückrunde da ist. Wir haben Dinge aus der Vorrunde analysiert, bei denen wir den Eindruck hatten, dass noch Luft nach oben ist, und haben dementsprechend die Schwerpunkte gesetzt. Eine Phase, in der es perfekt lief, gab es noch nicht.

DFB.de: Von den vorherigen 16 Herbstmeistern haben 14 Teams am Saisonende auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Was macht diese Statistik mit Ihnen?

Stamm: Tatsächlich nichts. Es bringt meiner Meinung nach auch nichts, sich mit einer solchen Zahl zu beschäftigen. Bis zum Auftakt der Vorbereitung haben wir uns gefreut, dass wir ganz oben in der Tabelle stehen. Mit der ersten Einheit ging unser Fokus aber schon wieder ganz auf das erste Spiel zu Hause gegen den FC Viktoria Köln.

DFB.de: Was hat Ihre Mannschaft in diese gute Ausgangsposition gebracht?

Stamm: Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt in der Gruppe mit tollen Charakteren. Es kommen immer mal wieder Phasen vor, in denen manche Jungs nicht von Beginn an oder auch nicht viel zum Einsatz kommen. Weil unsere Spieler auch dann eine gute Haltung und Überzeugung an den Tag legen, konnten wir durch Einwechslungen schon einige Partien in unsere Richtung beeinflussen. Jeder Spieler ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Teams.

DFB.de: In den beiden zurückliegenden Spielzeiten hatte Dynamo den Aufstieg jeweils nur knapp verpasst. Macht sich das im Umfeld bemerkbar?

Stamm: Es ist ganz normal, dass bei einem Verein wie Dynamo Dresden die Sehnsucht nach höherklassigem Fußball groß ist. Die Wucht, die der Klub mit seiner Fanbasis und den Strukturen hat, ist auf Zweit- oder sogar Erstliganiveau. Das Potenzial für mehr ist auf jeden Fall da. Die knapp verpassten Aufstiege spielen dabei aber keine spürbare Rolle. Beim traditionellen Fanabend im Trainingslager war das auch kein Thema. Ganz im Gegenteil! Man nutzt den Austausch mit den Anhängern, um auch mal über Dinge abseits des Fußballs zu reden.

DFB.de: Bis zum zurückliegenden Sommer waren Sie viele Jahre Nachwuchstrainer beim SC Freiburg. Wie sehr unterscheidet sich nun Ihre Arbeit?

Stamm: An meiner Herangehensweise als Trainer hat sich nichts verändert.

DFB.de: Mit der Freiburger U 23 wurden Sie in der Saison 2022/2023 Vizemeister. Sehen Sie Gemeinsamkeiten zwischen den Teams?

Stamm: Auch damals hatten wir eine gute Gruppe. Damit meine ich nicht nur die Einzelspieler, sondern auch den Charakter der Jungs. Es war immer die Bereitschaft zu spüren, noch besser werden zu wollen. Ich tue mich dennoch damit schwer, die Situationen zu vergleichen. Es sind schließlich unterschiedliche Jungs im Kader und auch inhaltlich beschäftigen wir uns mit leicht anderen Aspekten.

DFB.de: Mit Offensivspieler Dominik Kother und Innenverteidiger Andi Hoti wurden zwei Wintertransfers getätigt. Was erwarten Sie von den Neuen?

Stamm: Beide bringen eine gewisse Erfahrung auf höherem Level mit. Mit Andi habe ich bereits in Freiburg zusammengearbeitet. Er verfügt über viel Tempo und ist in der Lage, robust zu verteidigen. Auch Dominik ist ein schneller Spieler, der uns mit seiner Spielweise mehr Tiefe verschaffen kann. Unser Kader hatte zu Saisonbeginn keine überdimensionale Größe, was uns die Möglichkeit gegeben hat, Spieler dazu zunehmen und den Konkurrenzkampf anzuheben.

DFB.de: Worauf wird es ankommen, um sich bis zum Saisonende oben in der Tabelle zu behaupten?

Stamm: Vor allem auf Konstanz. Bislang ist es in dieser Saison noch keinem Team gelungen, die bestmögliche Leistung über einen längeren Zeitraum abzurufen. Die Mannschaften, die möglichst keine Schwankungen mehr haben werden, werden sehr gute Karten im Aufstiegsrennen haben. In der vergangenen Saison hatten die späteren Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball und SC Preußen Münster nach der Winterpause gezeigt, was dann noch möglich ist.

DFB.de: Welche Konkurrenten haben Sie im Aufstiegsrennen vor allem auf der Liste?

Stamm: Da gibt es kein besonderes Team. Jede Mannschaft aus der ersten Tabellenhälfte hat die Fähigkeiten dazu, um bis zum Schluss ganz oben dabei zu sein. Genau das ist es, was die 3. Liga auch so schwer macht. Ich bin nun in meiner vierten Saison als Trainer in dieser herausfordernden Spielklasse. Die Liga hat immer wieder unter Beweis gestellt, wie eng es zwischen den Klubs zugeht.

DFB.de: Welche Bedeutung hätte ein erfolgreicher Auftakt?

Stamm: Es tut immer gut, mit einem Erfolg zu starten - ganz egal, ob nach der Winterpause, nach der Sommervorbereitung oder nach Länderspielphasen. Wenn es nicht sofort wie gewünscht läuft, geht aber auch keine Welt für uns unter. Wir würden nicht alles in Frage stellen. Das Ziel ist aber natürlich schon, unsere gute Heimbilanz weiter auszubauen und als einziges Team zu Hause unbesiegt zu bleiben.

DFB.de: Der erste Gegner heißt FC Viktoria Köln. Was wird für Ihr Team wichtig sein?

Stamm: Wir sollten die Effizienz und Zielstrebigkeit beibehalten, die wir bei unseren vier Siegen in Serie vor der Winterpause an den Tag gelegt haben. Dafür ist unsere intensive Spielweise wichtig. Bei unserem 2:1 im Hinspiel in Köln haben wir schon gesehen, wie eng es zugehen kann. Von uns wird eine Topleistung gefragt sein. Es gilt, nicht zu verkrampfen und mit einer gewissen Lockerheit ins Spiel zu gehen.