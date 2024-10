Dritter Saisonsieg: RB Leipzig bleibt oben dran

Aufsteiger 1. FFC Turbine Potsdam muss in der Google Pixel Frauen-Bundesliga weiter auf den ersten Punktgewinn und auch auf das erste Tor warten. Der sechsmalige Deutsche Meister unterlag RB Leipzig am 4. Spieltag 0:3 (0:1) und bleibt damit am Tabellenende.

Giovanna Hoffmann (27.) brachte die Gäste vor 1041 Zuschauer*innen im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion während der ersten Halbzeit in Führung. Vanessa Fudalla (56., Foulelfmeter) und Marleen Schimmer (63.) machten nach der Pause alles klar. Mit dem dritten Sieg im vierten Saisonspiel setzten sich die Leipzigerinnen in der Spitzengruppe fest.

Vier Ex-Potsdamerinnen in Leipziger Startelf

Im Vergleich zum 0:6 gegen Eintracht Frankfurt brachte Turbine-Trainer Marco Gebhardt drei neue Spielerinnen. Neben Kapitänin Jennifer Cramer, die sich nach ihrer Verletzungspause zurückgemeldete, rückten auch Verteidigerin Lina Vianden und Mittelfeldspielerin Alisa Grincenco neu ins Team. Mia Schmid und Valentina Limani nahmen deshalb zunächst auf der Bank Platz, Caroline Krawczyk fehlte im Aufgebot.

Bei RB Leipzig hatte Trainer Jonas Stephan nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Werder Bremen nur wenig Grund für Umstellungen. Lediglich Jenny Hipp lief diesmal wieder von Beginn an im Mittelfeld auf und erhielt den Vorzug gegenüber Lou-Ann Joly. Die 26 Jahre alte Hipp, die seit 2021 bei RB unter Vertrag steht, war eine von insgesamt vier ehemaligen Potsdamerinnen in der Leipziger Startelf.

Turbine startet stark - Aber Hoffmann trifft

Die nicht gut gestarteten Gastgeberinnen begannen mutig und hätten in der Anfangsphase durchaus in Führung gehen und damit die Tormisere beenden können. RB-Torhüterin Elvira Herzog, die kurz vor dem Anpfiff ihr hellblaues Torwarttrikot noch gegen einen roten Dress tauschen musste, lenkte jedoch einen 16-Meter-Schuss von Maya Hahn über die Latte. Nach einem Eckball von Alisa Grincenco schoss Lina Vianden knapp drüber, einen missglückten Rückpass von Leipzigs Kapitänin Victoria Krug kratzte Elvira Herzog gerade noch von der Linie.

Danach kamen die Sächsinnen besser in die Partie und durch Marleen Schimmer auch zu ihrer ersten hochkarätigen Tormöglichkeit. Die Stürmerin setzte sich gegen drei Gegenspielerinnen durch, scheiterte jedoch mit ihrem Abschluss an Turbine-Torhüterin Vanessa Fischer. Fünf Minuten später landete der Ball jedoch im Potsdamer Netz: RB Leipzig nutzte einen Fehlpass von Jennifer Cramer, um schnell umzuschalten. Lydia Andrade steckte sehr gut auf Giovanna Hoffmann durch, die den Ball über Vanessa Fischer hinweg zum 0:1 (27.) ins Tor lupfte.

Noch vor der Pause glänzte Hoffmann dann als Vorbereiterin. Mit einem Hackentrick bediente die Angreiferin, die vor Saisonbeginn vom SC Freiburg nach Bremen gekommen war, Marlene Müller, die Vanessa Fischer jedoch mit einem Flachschuss nicht überwinden konnte und so das greifbar nahe 2:0 vergab.

Fudalla sicher vom Punkt - Schimmer erhöht

Zur Pause kamen bei Turbine Potsdam mit Valentina Limani und Kornelia Grosicka (für Laura Lindner und Alisa Grincenco) zwei frische Offensivspielerinnen. Erneut waren die Brandenburgerinnen drauf und dran, ihr erstes Saisontor zu erzielen und damit zum Ausgleich zu kommen. Erst verfehlte Maya Hahn mit einem Distanzschuss das Leipziger Tor, dann konnte Noa Selimhodzic einen Abspielfehler von RB-Torhüterin Elvira Herzog nicht nutzen und schoss den Ball über den Kasten.

Nur wenige Minuten später war die Begegnung jedoch entschieden. Zunächst erzielte Vanessa Fudalla per Foulelfmeter ihren vierten Saisontreffer zum 0:2 (56.). Zuvor war Marleen Schimmer im Strafraum von Sara Ito zu Fall gebracht worden. Schimmer selbst baute dann den Vorsprung nach einem starken Zuspiel von Giovanna Hoffmann aus und ließ Vanessa Fischer beim 0:3 (63.) keine Abwehrmöglichkeit. Für Marleen Schimmer, im Sommer vom 1. FC Köln gekommen, war es das erste Tor für ihren neuen Verein.

Trotz des deutlichen Rückstands steckten die Potsdamerinnen nicht auf, sondern hielten weiter dagegen. Trotz aller Bemühungen und auch noch einiger guter Torchancen blieb ein zählbarer Erfolg jedoch erneut aus.