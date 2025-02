Doorsoun und Hendrich reisen ab, Müller und Kleinherne nachnominiert

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt) und Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) sind heute Vormittag vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Beide Spielerinnen haben sich in der Partie der Google Pixel Frauen-Bundesliga am vergangenen Sonntag muskuläre Verletzungen zugezogen. Das haben Untersuchungen am Montagnachmittag bestätigt.

Nachnominiert wurden Marie Müller (Portland Thorns FC) aus der U 23-Nationalmannschaft und Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt). Kleinherne ist bereits angereist, Müller wird im Laufe des Tages zur Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück stoßen. Im Zuge dessen hat U 23-Cheftrainerin Kathrin Peter Nina Lührßen von Eintracht Frankfurt für Marie Müller nachnominiert.

