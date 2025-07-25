Frauen-Nationalmannschaft

Die EM-Reise der Frauen-Nationalmannschaft in Bildern

25.07.2025
Torfrau Ann-Katrin Berger Deutschland, 1 haelt im Elfmeterschießen gegen Alice Sombath Frankreich, France, 4 und bejubelt den Einzug ins EM Halbfinale mit der Mannschaft - Basel 19.07.2025: Frankreich vs. Deutschland, St. Jakobs Park, Womens Euro 2025, Viertelfinale *** Goalkeeper Ann Katrin Berger Germany, 1 saves in the penalty shootout against Alice Sombath France, France, 4 and celebrates the entry into the European Championship semi-finals with the team Basel 19 07 2025 France vs Germany, St Jakobs Park, Womens Euro 2025, quarterfinals
Emotionaler Höhepunkt: Ann-Katrin Berger lässt sich nach dem Elfmeterkrimi gegen Frankreich feiern Foto: imago

Zwei Siege in der Gruppenphase, der Elfmeterkrimi gegen Frankreich im Viertelfinale in Unterzahl, das daramtische Halbfinalaus in der Verlängerung gegen Spanien: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Herzen der Fans bei der EM in der Schweiz im Sturm erobert. DFB.de lässt das Turnier in Bildern noch einmal Revue passieren.

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    Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB
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  • DFB Frauen-Nationalmannschaft , German Womens National Team, WEURO 2025, SchweizDeutschland, Germany, Fan-Walk vor dem Spiel gegen Frankreich, Viertel FinaleBasel, Schweiz, 19.07.2025, Foto: Sofieke van Bilsen/DFB
    Foto: Sofieke van Bilsen/DFB
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  • France v Germany - UEFA Women s EURO 2025 Quarter-Final Ann-Katrin Berger goalkeeper of Germany and Gotham FC makes a save during the UEFA Women s EURO 2025 Quarter-Final match between France and Germany at St. Jakob-Park on July 19, 2025 in Basel, Switzerland. Basel Switzerland PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJosexBretonx originalFilename:bretonhernandez-francevg250719_npzbA.jpg
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  • Torfrau Ann-Katrin Berger Deutschland, 1 haelt im Elfmeterschießen gegen Alice Sombath Frankreich, France, 4 und bejubelt den Einzug ins EM Halbfinale mit der Mannschaft - Basel 19.07.2025: Frankreich vs. Deutschland, St. Jakobs Park, Womens Euro 2025, Viertelfinale *** Goalkeeper Ann Katrin Berger Germany, 1 saves in the penalty shootout against Alice Sombath France, France, 4 and celebrates the entry into the European Championship semi-finals with the team Basel 19 07 2025 France vs Germany, St Jakobs Park, Womens Euro 2025, quarterfinals
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Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Frauen-EURO 2025

Autor: dfb

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