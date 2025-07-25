Frauen-Nationalmannschaft
Die EM-Reise der Frauen-Nationalmannschaft in Bildern
Zwei Siege in der Gruppenphase, der Elfmeterkrimi gegen Frankreich im Viertelfinale in Unterzahl, das daramtische Halbfinalaus in der Verlängerung gegen Spanien: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Herzen der Fans bei der EM in der Schweiz im Sturm erobert. DFB.de lässt das Turnier in Bildern noch einmal Revue passieren.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Frauen-EURO 2025
Autor: dfb
Berger: "Wir wollen im German House of Soccer den Sport feiern"
Ann-Katrin Berger ist Botschafterin fürs "German House of Soccer" zur WM 2026. Mit DFB.de spricht die 35 Jahre alte Torhüterin der DFB-Frauen über ihr Leben in New York und die WM-Chancen der Männer-Nationalmannschaft.
Wück: "Eine unheimlich tolle Reise"
"Ich bin stolz auf das Team": Die DFB-Frauen haben die Saison 2025/2026 erfolgreich beendet und das WM-Ticket als Gruppensieger der Qualifikation gelöst. Auf DFB.de zieht Bundestrainer Christian Wück Bilanz.
Video: Ungeschlagen durch die WM-Qualifikation
Die DFB-Frauen haben ihr letztes WM-Qualifikationsspiel 2:0 in Slowenien gewonnen und fahren ungeschlagen zur WM 2027 in Brasilien. Ein Eigentor und der Debüttreffer von Shekiera Martinez ebneten den Weg zum Sieg. DFB.de zeigt die Highlights.