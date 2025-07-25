Die EM-Reise der Frauen-Nationalmannschaft in Bildern

Zwei Siege in der Gruppenphase, der Elfmeterkrimi gegen Frankreich im Viertelfinale in Unterzahl, das daramtische Halbfinalaus in der Verlängerung gegen Spanien: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat die Herzen der Fans bei der EM in der Schweiz im Sturm erobert. DFB.de lässt das Turnier in Bildern noch einmal Revue passieren.