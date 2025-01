Die Bilder zum Start ins Fußballjahr der Frauen-Bundesliga

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga hat nach exakt 41 Tagen Winterpause wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen. In einem Wiederholungsspiel vom 1. Spieltag musste sich der SC Freiburg beim Comeback von Trainerin Theresa Merk gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Bei der TSG Hoffenheim zeigt die Formkurve in der Google Pixel Frauen-Bundesliga über den Jahreswechsel hinweg nach oben. Nach dem 1:0 gegen die SGS Essen vor der Winterpause legten die Hoffenheimerinnen in einer Nachholpartie vom 11. Spieltag ein 3:0 (2:0) beim FC Carl Zeiss Jena nach. DFB.de mit den besten Bildern.