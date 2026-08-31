Die Bilder des 2. Spieltags: Liganeuling Stuttgart weiterhin makellos

Nach dem 2. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeigt sich Liganeuling VfB Stuttgart (2:1 gegen den Hamburger SV) weiterhin mit einer makellosen Weste im deutschen Oberhaus. Neben dem VfB bleiben drei weitere Mannschaften ebenfalls ohne Punktverlust: Der VfL Wolfsburg (2:1 bei Bayer Leverkusen) führt aufgrund des besten Torverhältnisses die Tabelle an, dicht gefolgt von Bayern München (2:0 gegen Mainz 05) und Werder Bremen (2:0 gegen RB Leipzig). Außerdem fuhren der 1. FC Köln (1:0 gegen die TSG Hoffenheim) und der SC Freiburg (1:0 gegen Union Berlin) ihre ersten Saisonsiege ein. Eintracht Frankfurt und der 1. FC Nürnberg trennten sich 1:1. DFB.de hat die besten Bilder des 2. Spieltags.