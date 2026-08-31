Google Pixel Frauen-Bundesliga
Die Bilder des 2. Spieltags: Liganeuling Stuttgart weiterhin makellos
Nach dem 2. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeigt sich Liganeuling VfB Stuttgart (2:1 gegen den Hamburger SV) weiterhin mit einer makellosen Weste im deutschen Oberhaus. Neben dem VfB bleiben drei weitere Mannschaften ebenfalls ohne Punktverlust: Der VfL Wolfsburg (2:1 bei Bayer Leverkusen) führt aufgrund des besten Torverhältnisses die Tabelle an, dicht gefolgt von Bayern München (2:0 gegen Mainz 05) und Werder Bremen (2:0 gegen RB Leipzig). Außerdem fuhren der 1. FC Köln (1:0 gegen die TSG Hoffenheim) und der SC Freiburg (1:0 gegen Union Berlin) ihre ersten Saisonsiege ein. Eintracht Frankfurt und der 1. FC Nürnberg trennten sich 1:1. DFB.de hat die besten Bilder des 2. Spieltags.
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Autor: dfb
Bei Bayern-Sieg: Gwinn und Oberdorf geben Comeback
Bayern München stellte am 2. Spieltag in der Frauen-Bundesliga seine eigene Bestmarke ein. Nach dem 2:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 ist die Mannschaft von Trainer José Barcala bereits seit 44 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse ungeschlagen.
FAQ: Hier ist FC Bayern gegen Mainz live im TV und Stream zu sehen
Der Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga wurde am heutigen Montag mit der Begegnung zwischen Bayern München und dem 1. FSV Mainz 05 (2:0) abgerundet. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 2. Spieltag zusammen.
2:0 gegen Leipzig: Bremen siegt mit Köpfchen
Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der SV Werder Bremen hat nach dem 2. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga sechs Punkte auf dem Konto. Das Team von Trainerin Friederike Kromp behielt gegen RB Leipzig am Sonntagabend 2:0 (2:0) die Oberhand.