Bilder des 19. Spieltags: Union auf dem Weg zum Klassenverbleib

4:1 nach 0:1: Der FC Bayern München gewann das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg nach Rückstand und ist mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf dem besten Weg Richtung Titelverteidigung in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Im Rennen um den dritten Platz überholte die TSG 1899 Hoffenheim Bayer Leverkusen durch einen Sieg im direkten Duell. Im Abstiegskampf sicherte sich die SGS Essen durch einen späten Treffer einen Punkt in der Partie gegen RB Leipzig. Der Aufsteiger 1. FC Union Berlin eröffnete den Spieltag mit einem 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Auch der 1. FC Nürnberg hatte Grund zum Jubeln: Gegen Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena gewann das Team von Thomas Osstendorp 5:1 und beendet eine Serie von fünf Partien ohn Sieg. DFB.de hat die besten Bilder des 19. Spieltags.