In der Google Pixel Frauen-Bundesliga kommt es am 24. Spieltag zu einem Novum: Bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und SV Werder Bremen am 2. Mai (ab 13 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) wird erstmals eine Trainerin "Near‑Live" verkabelt. Werder Bremens Cheftrainerin Fritzy Kromp wird während des Highlightspiels im Kölner RheinEnergieSTADION ein Funkmikrofon tragen, dessen Inhalte in enger Abstimmung mit dem SV Werder Bremen in die Liveübertragung eingebunden und somit sowohl im TV als auch im Anschluss als Highlightclip für die Fans sichtbar sein werden. Die erstmalige Verkabelung einer Trainerin eröffnet Fans neue, innovative und unmittelbare Einblicke in die Kommunikation an der Seitenlinie.

Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Host Broadcaster Sky, der die Produktion des Basissignals verantwortet. Kromp wird dafür mit einem kleinen, kabellosen Ansteckmikrofon ausgestattet. Die Audio- und Videosequenzen werden im Übertragungswagen vorproduziert und nach inhaltlicher Freigabe durch den Verein Near-Live in das Basissignal integriert.

Die zu Beginn der Saison eingeführte "Pixel Cam" kommt beim Highlightspiel in Köln ebenfalls zum Einsatz. Auch hier werden Fans neue Perspektiven im Live-TV ermöglicht, darunter aus dem Fanblock, hinter dem Tor und von der Auswechselbank. Die Umsetzung der dynamischen Perspektiven ermöglichen handgeführte Google-Pixel-Smartphones. Mit der Pixel Cam erleben Fans das Spiel aus Blickwinkeln, die sie mitten ins Spielgeschehen versetzen.