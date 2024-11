Die Bilder des 11. Spieltags: Wiesbaden schlägt Dresden im Verfolgerduell

Auch unter der Woche hatte die 3. Liga einiges zu bieten. Am 11. Spieltag setzte sich Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0) gegen Dynamo Dresden durch und zog an den Sachsen vorbei. Genutzt hatte dies Arminia Bielefeld, die sich durch ein 4:1 (2:0) bei Hannover 96 II auf den zweiten Platz vorarbeiteten.

Energie Cottbus hat bereits gestern einen wichtigen 3:1 (1:1)-Auswärtssieg in Aue gelandet, wodurch die Lausitzer auf dem dritten Platz rangieren. Platz vier dahinter sicherte sich ebenfalls gestern der 1. FC Saarbrücken durch das 2:0 (1:0) gegen Hansa Rostock. Den wildesten Ritt lieferten sich am Dienstag Viktoria Köln und der FC Ingolstadt, die sich am Ende mit 4:4 (2:1) trennten. DFB.de hat die Bilder des Spieltags.