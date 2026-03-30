Di Salvo: "Wir haben etwas gutzumachen"

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft geht es in der EM-Qualifikation am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) gegen Gastgeber Griechenland um die Tabellenführung. Vor der Partie im Apostolos-Nikolaidis-Stadion in Athen sprachen Cheftrainer Antonio Di Salvo und Kapitän Tom Bischof über Spiel, Gegner und Atmosphäre.

Antonio Di Salvo über...

... Verbesserungspotenzial: Das Gefühl, dass ich im Spiel gegen Nordirland hatte, hat sich bestätigt in der Nachbetrachtung. In der ersten Halbzeit haben wir zu langsam gespielt, standen von der Positionierung nicht richtig, haben nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben das klar angesprochen, auch im gestrigen Training und ich gehe davon aus, dass wir einen Schritt weiter sind.

... den Gegner: Griechenland ist eine Topmannschaft, gut organisiert mit einer guten Struktur. Sie haben klare Muster in der Defensive und Offensive und alle Spiele gewonnen. Sie haben vorne gefährliche Stürmer und kleine wendige, ballsichere Spieler. Die Innenverteidiger sind robust und verteidigen gerne nach vorne, auch die Außen. Sie werden sicherlich selbstbewusst auftreten.

... das Gruppenfinale: Jedes Spiel ist schwer genug. Das Ziel ist erstmal, das Spiel zu gewinnen. Die Niederlage im Hinspiel hat uns richtig wehgetan. Wir haben etwas gutzumachen, die Griechen sind schwer zu bespielen. Wir wollen das Spiel gewinnen und dann sehen wir weiter. Das Hinspiel ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Griechenland hat damals eine Phase genutzt, in der wir verunsichert waren und extreme Fehler gemacht haben. Wir hatten damals Chancen auf ein drittes oder viertes Tor, das macht mir Mut.

... Brajan Gruda: Wir haben noch ein Training und werden sehen, auf welchem Stand Brajan ist. Die Zeichen stehen darauf, dass er voll einsatzfähig ist und wir hoffen, dass er morgen spielen kann.

... die Torhüter: Ich bin sehr froh, dass Mio (Backhaus, Anm.d.Red.) seine Leistungen aus Bremen auch bei uns gezeigt hat. Er wird auch morgen spielen, weil Dennis (Seimen, Anm.d.Red.) krank geworden ist und auch nicht anreisen konnte.

... Nicolò Tresoldi: Ich kenne Nicolò sehr lange, wir haben ein großes Vertrauensverhältnis. Er konzentriert sich auf die U 21, hat richtig Bock. Alles, was da sonst kursiert, spielt im Moment keine Rolle.

Tom Bischof über...

... die Stimmung im Team: Die Stimmung ist sehr gut, wir haben gut reingefunden, aber das ist in unserem Team auch nicht schwer. Es wird ein geiles Spiel bei gutem Wetter in einem geilen Stadion. Wir freuen uns darauf, im Stadion zu trainieren, das hat man auch nicht so oft.

... das Spiel: Natürlich will ich gewinnen, aber das will ich gegen jede Mannschaft. Wir sind ein paar Schritte weiter und gehen mit ganz viel Selbstbewusstsein ins Spiel, ich auch. Ich will mein Spiel durchziehen und das Spiel in unsere Richtung ziehen.

... seine Führungsrolle: Es betrifft nicht nur mich, sondern viele andere Spieler, die Verantwortung übernehmen können. Am meisten kann man es über die Leistung auf den Platz bringen, ich will da vorangehen.

... die Atmosphäre: Es pusht mich noch ein bisschen mehr, wenn eine geilere Stimmung im Stadion ist. Ich hoffe, dass mehr ins Stadion kommen, als angekündigt sind.

... seine Position: Es ist gut, dass ich auf mehreren Positionen spielen kann. Es hilft mit extrem und ich freue mich, hier im Zentrum meine Spiele zu bekommen.

... seinen WM-Traum: Ich habe immer Hoffnung und habe auch noch keinen Urlaub gebucht. (lacht) Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dabei bin und arbeite darauf hin. Wenn man beim FC Bayern Leistung bringt, hat man immer Hoffnung.