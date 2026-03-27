Di Salvo: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat den Jahresauftakt mit einem 3:0 (2:0) gegen Nordirland in der EM-Qualifikation erfolgreich gestaltet. DFB.de hat die Stimmen nach dem Spiel in Braunschweig mitgeschrieben.

Antonio Di Salvo: Wir haben das Spiel gewonnen, das war unser Ziel, es auch relativ deutlich zu gewinnen. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir grundsätzlich viele Dinge gut gemacht, die wir uns vorgenommen haben, die langen Bälle gut wegverteidigt. Trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden, weil wir Nordirland ein-, zweimal eingeladen haben, weil unser Passspiel nicht so gut war. Am Ende haben wir noch das dritte Tor gemacht, das war im Endeffekt dann in Ordnung so.

Said El Mala: Wir wussten, was uns erwartet. Wir haben das gut umgesetzt. Ich habe extrem viel Spaß mit den Jungs, es macht richtig Bock. Ich versuche, mein Bestes zu geben.

Nicolo Tresoldi: Es war sehr wichtig, am Anfang ein Tor zu schießen. Ich bin noch glücklicher, dass ich zwei Dinger gemacht habe. Am Ende können wir das ein oder andere Tor mehr schießen, das wäre wichtig für die Tordifferenz gewesen, aber in erster Linie war es einfach sehr wichtig das Spiel zu gewinnen. Es war ein richtig schöner Abend. Jetzt haben wir noch ein wichtiges Spiel in Griechenland, das wir auch gewinnen möchten.

Mio Backhaus: Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Wir haben grundsätzlich einen guten Dreikampf [auf der Torhüterposition; Anm.d.Red.] und es freut mich immer, hierherzukommen und mich mit den anderen Beiden zu messen. Wenn ich dann zu Null spiele, freut mich das umso mehr.