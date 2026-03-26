Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft in den ersten Spielen des Jahres am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Braunschweig auf Nordirland und am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Athen auf Griechenland. Die Spiele finden im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 statt, in der das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo aktuell auf dem zweiten Platz hinter Griechenland steht. Auf DFB.de sprechen Toni Di Salvo und Abwehrspieler Finn Jeltsch über die Duelle und die Stimmung im Team.

Antonio Di Salvo über ...

... die bisherige Trainingswoche: Es war eine gute Trainingswoche. Ich habe mich gefreut, nach vier Monaten wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Wir haben die Bereiche angesprochen, in denen wir uns verbessern müssen, und gut trainiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das im Spiel morgen auch sehen werden.

... seinen Eindruck der Neulinge Max Finkgräfe, Karim Coulibaly und Cajetan Lenz: Auf dem Platz war zu sehen, dass sie alle Qualität und Potenzial besitzen. Nach zwei bis drei Tagen kann ich bestätigen, dass sie voll integriert sind. Wir haben einen so erfahrenen Staff, dass wir es neuen Spielern sehr leicht machen können.

... Nordirland als Gegner: Wir spielen zu Hause, wir wollen und müssen gewinnen. Wir haben das Hinspiel analysiert und wissen genau, wie unser Gegner agieren wird. Sie werden körperlich robust und kompakt auftreten und mit langen Einwürfen und Standards versuchen, in den Strafraum zu kommen. Dabei ist nicht nur der erste Ball wichtig, sondern auch der zweite und dritte. Das wollen wir gut verteidigen und gegen die Nordiren unser Spiel durchsetzen.

... die Berufung von jungen Spielern: Wenn ein Spieler es bis zur A-Nationalmannschaft schafft, ist das eine Bestätigung dafür, dass wir eine gute Auswahl getroffen und ihn gemeinsam mit dem jeweiligen Verein gut entwickelt haben. Lennart Karl ist dieses Mal beim A-Team dabei, worüber ich mich für ihn freue. Er ist ein fester Bestandteil des Teams beim FC Bayern. Er ist ein wundervoller Fußballer. Es ist gut und richtig, dass Julian Nagelsmann sich die jungen Spieler ansehen will.

... den Kontakt mit Julian Nagelsmann: Natürlich sprechen wir über die Jungs. Er möchte eine Einschätzung über sie haben und fragt mich, wie sie ticken und welche Persönlichkeiten sie haben. Er schaut sie sich natürlich vorher selbst in der Bundesliga an, fragt mich aber auch nach meinen Eindrücken von ihnen auf dem Platz.

... die Bedeutung des Lehrgangs: Die Wertigkeit unserer Spiele ist immer hoch. Die Spieler haben die Möglichkeit, sich als Führungsspieler zu beweisen und mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Der Konkurrenzkampf um die Plätze in der A-Nationalmannschaft wird immer härter. Nur durch gute Leistungen und das Verdrängen anderer Spieler kann man sich einen Platz in der Mannschaft sichern.

... den Spieltagskader: Alle sind fit. Wir haben gleich noch ein Abschlusstraining, aber bisher ist jeder einsatzfähig.

... Saïd El Mala: Ich habe gestern lange mit ihm gesprochen. Es ist sehr viel auf ihn eingeprasselt. Es ging steil nach oben mit ihm und das gilt es zu verarbeiten. Er hat eine super Quote im Verein, und auch bei uns zeigt er gute Leistungen.

... die Torhüterfrage: Wir haben drei gute Torhüter. Auch wenn bisher nur Dennis Seimen und Mio Backhaus gespielt haben. Ich werde beiden wieder ein Spiel geben. Sie sind beide auf einem ähnlichen Niveau und haben es sich verdient. Wir haben zwei wichtige Spiele, und beide geben mir ein gutes Gefühl. Gegen Nordirland wird Mio spielen, gegen Griechenland dann Dennis.

... Finn Jeltsch: Er ist unglaublich flexibel. Er kann das Spiel nach vorne tragen, sowohl aus dem Zentrum als auch aus den Halbpositionen. Das macht es für mich sehr variabel, denn ich kann somit auf viele Situationen während des Spiels reagieren und ihn überall einsetzen.

Finn Jeltsch über ...

... die drei Neulinge: Sie sind allesamt top Typen. Sie sind sehr lustig, es macht viel Spaß mit ihnen. Wir genießen die Zeit zusammen. Sie haben Bock, die Spiele zu bestreiten, denn wir haben ja auch noch eine Rechnung mit Griechenland offen.

... den Druck, gewinnen zu müssen: Natürlich ist ein gewisser Druck vorhanden, aber die Mannschaft ist gut drauf und wirkt nicht nervös. Wir haben viel Qualität im Team und wollen den Patzer aus dem Hinspiel gegen Griechenland wiedergutmachen.

... Gegner Nordirland: Wir erwarten eine kompakte Truppe, die mit langen Bällen und über Standards kommt und versuchen will, ein Momentum zu erzeugen.

... seine Lieblingsposition in der Verteidigung: Für mich war es keine große Umstellung, als Rechtsverteidiger zu spielen. Diese Position habe ich zuvor schon häufiger gespielt. Ich sehe mich dennoch eher in der Innenverteidigung mit ein bisschen Zug nach vorne.