Di Salvo: "Beide Spiele sind extrem wichtig für uns"

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft stehen die ersten beiden Spiele des Jahres in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 an. Am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in ihrem 250. Pflichtspiel in Braunschweig auf Verfolger Nordirland. Am Dienstag, 31. März (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn), geht es in Athen gegen Tabellenführer Griechenland. Auf DFB.de spricht Cheftrainer Di Salvo über die wegweisenden Spiele.

Antonio Di Salvo über...

... die beiden kommenden Gegner: Die Freude und Anspannung im Staff sind riesig, das möchten wir gerne auch auf die Mannschaft übertragen. Beide Spiele sind extrem wichtig für uns, das haben auch die Hinspiele gezeigt. Wir wollen gegen Griechenland nach der Niederlage im Hinspiel etwas gutmachen, und auch gegen Nordirland war es sehr schwer.

... die erstmals nominierten Max Finkgräfe, Karim Coulibaly und Cajetan Lenz: Ich habe schon immer gesagt, dass wir unsere Augen und Ohren offenhalten. Max hat bei RB Leipzig zwar nur einmal als linker Außenverteidiger gespielt, aber das hat er sehr gut gemacht. Ich möchte ihn gerne auf dieser Position sehen und testen. Karim hat sich bei Werder Bremen als Stammspieler etabliert und richtig gute Leistungen gezeigt. Ich traue Cajetan zu, unserer Mannschaft auf der Sechserposition die nötige Stabilität zu geben. Es ist eine gute Möglichkeit, alle Spieler zu beobachten und zu testen.

... die Hinspiele gegen Nordirland und Griechenland: Wir hatten damals eine schwierige Phase. Verletzungsbedingt mussten viele Innen- und Außenverteidiger absagen. Wir sind als Team jetzt weiter als noch im Oktober. Viele haben sich verbessert, auch wenn die Leistungen und Einsatzzeiten in den Vereinen bei einigen Spielern schwankten. Aber dafür sind wir eine U 21, das kennen wir.

... die Verletzungen von Nnamdi Collins und Noel Aseko: Nnamdi hat sich im Spiel gegen Mainz 05 am Sprunggelenk verletzt. Nach den Untersuchungen haben wir die Rückmeldung bekommen, dass es nicht funktioniert. Noel ist krankgeschrieben und wird deshalb nicht anreisen. Wir haben Mika Baur (SC Paderborn) nachnominiert. Ob es weitere Nachnominierungen geben wird, schauen wir in Ruhe.

... Nnamdi Collins: Ich hätte ihn gern dabeigehabt. Wenn eine Konstante wegbricht, ist das ärgerlich, aber Verletzungen gehören nun mal dazu und man kann sie sich nicht aussuchen. Er hatte eine schwere Phase zu Beginn der Saison, hat sich aber stabilisiert. Man hat gemerkt, dass ihn das alles beschäftigt hat. Seine Trainingsleistungen und seine Leistungen bei uns waren super. Er hat seine Chance in Frankfurt nach dem Trainerwechsel genutzt und es ist schade, dass er jetzt ausfällt. Ich drücke die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist.

... Tom Bischof: Tom bleibt unser Kapitän. Er hat das in den letzten Spielen super gemacht. Ich habe gespürt, dass er richtig Lust auf die beiden Duelle hat und vorangehen will.

... Lennart Karl: Ich wünsche ihm, dass er den Sprung zur WM schafft. Er hat es sich durch gute Leistungen im Verein verdient, bei der A-Nationalmannschaft zu sein, und er hat auch im Europapokal hervorragende Leistungen gezeigt. Die beiden U 21-Spiele im November haben ihm hoffentlich geholfen, seine Entwicklung entspricht unseren Vorstellungen. Es ist schön zu sehen, dass die Jungs über die U 21 den Schritt in die A-Nationalmannschaft schaffen.

... Said El Mala: Said ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Auch bei ihm gab es viele Höhen und Tiefen. Er ist für die U 21 sehr wertvoll. Ich habe mit ihm gesprochen, und er freut sich sehr auf die beiden wichtigen Partien.

... Karim Coulibaly: Ich habe ihn vor Wochen angerufen und ihm gesagt, dass ich ihn sehe und beobachte. Ich wollte ihm ein Zeichen geben und eine Richtung in der U 21 aufzeigen. Wir haben uns darauf geeinigt, bis zur Nominierung abzuwarten und zu schauen, wie es sich bei ihm entwickelt. Seine Verletzung vor kurzem war ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Seine beiden Kurzeinsätze waren dann wieder gut. Wir haben mit dem Verein abgesprochen, dass wir das ganz langsam angehen und schauen werden, wie viel Spielzeit er bekommt.

... Paul Wanner: Wenn sich ein Spieler dafür entscheidet, den Verband zu wechseln, akzeptiere ich das und finde es auch in Ordnung. Es ist dennoch schade, denn er hat enormes Potenzial. Ich gehe auch davon aus, dass er bei der WM für Österreich spielen wird. Zwar hat er am Anfang der Saison lange wenig Spielzeit bekommen, aber seine Entwicklung geht in die richtige Richtung, weil er jetzt Stammspieler bei der PSV Eindhoven ist.