DFB veröffentlicht erstmals Leitfaden zur Beschallungstechnik im Stadion

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat erstmals einen Leitfaden Beschallungstechnik im Stadion veröffentlicht. Die neue Publikation unterstützt Klubs, Stadionbetreiber, Planungsbüros und Behörden bei der Planung, Modernisierung sowie dem Betrieb von Beschallungsanlagen und setzt bundesweit fachliche Standards für einen sicheren und professionellen Spielbetrieb.

Moderne Beschallungsanlagen sind heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Stadioninfrastruktur. Neben der Unterhaltung und Information der Zuschauerinnen und Zuschauer übernehmen sie insbesondere im Spielbetrieb eine zentrale Funktion für die Kommunikation mit dem Publikum. In besonderen Lagen ermöglichen sie eine schnelle, verständliche und zielgerichtete Information und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Besucherlenkung sowie zur Umsetzung von Sicherheits- und Evakuierungskonzepten.

Der Leitfaden entstand in enger Zusammenarbeit mit dem ZVEI (Verband der Elektro- und Digitalindustrie) sowie Expertinnen und Experten aus den Bereichen Elektroakustik, Planung und Stadionbetrieb. Ziel ist es, allen Beteiligten eine einheitliche fachliche Orientierung zu geben und sie bei Neuplanungen, Modernisierungen und der Weiterentwicklung bestehender Stadien zu unterstützen.

"Bundesweit einheitliche Orientierung"

Manuel Hartmann, DFB-Geschäftsführer Spielbetrieb, sagt: "Moderne Beschallungstechnik ist weit mehr als ein Instrument zur Information der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil eines sicheren und professionellen Stadionbetriebs. Mit dem neuen Leitfaden schaffen wir erstmals eine bundesweit einheitliche Orientierung für Klubs, Stadionbetreiber und Planende. Unser Ziel ist es, hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards in den Stadien nachhaltig zu fördern. Gute Stadionerlebnisse und hohe Sicherheitsstandards gehen dabei Hand in Hand."

Uwe Spatzier, Vorsitzender des ZVEI-Fachkreises Leistungsgemeinschaft Beschallungstechnik, erklärt: "Der Leitfaden fasst erstmals die wesentlichen technischen, normativen und betrieblichen Anforderungen an Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Beschallungsanlagen in Fußballstadien zusammen. Darüber hinaus enthält er praxisnahe Hinweise zu Sprachverständlichkeit, elektroakustischen Notfallwarnsystemen, Sprachalarmanlagen sowie zur messtechnischen Überprüfung der Anlagen."

Mit der Veröffentlichung des Leitfadens baut der DFB sein Angebot an technischen Handlungshilfen für die Stadioninfrastruktur konsequent aus. Die Publikation soll dazu beitragen, moderne Beschallungssysteme nach dem aktuellen Stand der Technik zu planen und zu betreiben.