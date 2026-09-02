Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Eberhard Vogel. Der langjährige Nationalspieler der DDR ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Eberhard "Matz" Vogel trug 74-mal das Trikot der DDR-Auswahl, erstmals als 19 Jahre alter Linksaußen am 16. Dezember 1962 beim Gastspiel in Guinea. Vogel entwickelte sich zu einem der besten Spieler in der Geschichte des DDR-Fußballs. Bei der einzigen WM-Teilnahme der DDR, 1974 in der Bundesrepublik Deutschland, kam Vogel in drei Spielen zum Einsatz. Sein letztes Spiel absolvierte er am 21. April 1976 in Cottbus gegen Algerien (5:0). Vogel erzielte 25 Treffer für die A-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV), nur Joachim Streich traf häufiger (55). 1964 und 1972 gewann Vogel mit seinem Team Olympia-Bronze.

Rekordspieler der DDR-Oberliga

Mit Motor Karl-Marx-Stadt wurde Eberhard Vogel 1967 DDR-Meister, mit dem FC Carl Zeiss Jena 1972, 1974 und 1980 FDGB-Pokalsieger. 1981 stand er mit Jena im Finale des Europapokals der Pokalsieger, das 1:2 gegen Dinamo Tiflis verloren ging. Seine 440 Einsätze machen ihn zum Rekordspieler der DDR-Oberliga, seine 188 Tore zum Zweitplatzierten in der Torjägerwertung. 1969 wurde er "Fußballer des Jahres" in der DDR.

Erfolg hatte Vogel auch in seiner Trainerkarriere. 1983 wurde er Nachwuchstrainer beim DFV. Drei Jahre später wurde er mit der U 18 in Jugoslawien Europameister, mit demselben Jahrgang 1987 in Chile Dritter bei der U 20-WM. 1989 folgte Platz zwei bei der U 16-EM in Dänemark. Im selben Jahr begann er, als Assistenztrainer der A-Nationalmannschaft unter Eduard Geyer zu arbeiten.

Nach dem Ende der DDR wurde Vogel zunächst Amateurtrainer bei Borussia Mönchengladbach und beim 1. FC Köln. Weitere Stationen waren unter anderem Hannover 96, Carl Zeiss Jena und der 1. FC Magdeburg, mit dem er als Oberligist in der DFB-Pokalsaison 2000/2001 den 1. FC Köln, den FC Bayern München und Karlsruher SC bezwang. Das Aus kam erst im Viertelfinale gegen den späteren Pokalsieger FC Schalke 04. Darüber hinaus war Eberhard Vogel von 1997 bis 1998 Nationaltrainer Togos.