DFB-Ticketkontingent zur Frauen-EM 2025: Öffentlicher Verkauf hat begonnen

Seit dem 17. Dezember 2024 um 12 Uhr läuft für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft der Ticketverkauf für das exklusive deutsche Kontingent für die Gruppenphase der UEFA Women’s EURO 2025 in der Schweiz. Ein Teil dieses exklusiven deutschen Kontingents ging am Montag, 23. Dezember 2024, um 12 Uhr in den öffentlichen Verkauf.

Fans haben ab dem 23. Dezember um 12 Uhr die Möglichkeit, pro Spiel bis zu 4 Tickets zu erwerben. Es gilt "First Come, First Served". Die Preise starten bei 25 Schweizer Franken pro Ticket. Am Spieltag können die Tickets zudem für kostenlose Hin- und Rückfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln der zweiten Klasse zwischen jedem Ort in der Schweiz und dem jeweiligen Spielort genutzt werden.

Zugangscode für Ticketbuchung

Um Tickets aus dem deutschen Kontingent zu erwerben, benötigen Fans folgenden Code:

FUERDEUTSCHLAND

Die Nutzung des Codes ist ab sofort nur unter folgendem Link möglich: https://womenseuro-groupbookings.tickets.uefa.com/

Dies sind die Paarungen und Spielorte der DFB-Frauen in der Gruppenphase:

Spieltag 1: 04.07.25 Deutschland – Polen St. Gallen

Spieltag 2: 08.07.25 Deutschland – Dänemark Basel

Spieltag 3: 12.07.25 Schweden – Deutschland Zürich

Die Verkaufsphase läuft bis zum 17. Januar 2025 um 12 Uhr. Für potenzielle K.o.-Spiele der deutschen Mannschaft läuft das Prozedere ähnlich wie zur Gruppenphase ab. Nach beendeter Gruppenphase erhalten Fan-Club-Mitglieder im Falle einer sportlichen Qualifikation rechtzeitig wieder einen Zugangscode per Newsletter, der für den Ticketkauf notwendig und zusätzlich im Profil des „mein.DFB“-Kontos der Mitglieder hinterlegt ist.

Zeitlich versetzt wird analog zur Gruppenphase ein neuer Code für alle deutschen Fans veröffentlicht, der ebenfalls zum Erwerb der Tickets berechtigt. Abonnieren Sie den Ticket-Newsletter, um den Code für die K.o.-Phase nicht zu verpassen.