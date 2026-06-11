DFB-Team trifft deutschen Botschafter

Die Nationalmannschaft vertritt Deutschland in den kommenden Wochen im Rahmen der Weltmeisterschaft unter anderem in den USA. Jens Hanefeld macht das jeden Tag, denn er ist seit August 2025 Leiter der Deutschen Botschaft Washington. Am Mittwochvormittag schaute der Botschafter beim Training und im Teamquartier der Nationalmannschaft in Winston-Salem vorbei und tauschte sich mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Nationalspielern aus.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig und Teammanager Markus Löw hatten Hanefeld und Generalkonsulin Melanie Moltmann samt kleiner Delegation am Trainingsplatz auf dem Gelände der Wake Forest University in Empfang genommen, im Anschluss besichtigten sie das Team Base Camp "The Graylyn Estate". Hanefeld wünschte dem DFB-Team viel Erfolg beim anstehenden Turnier, das für Deutschland mit dem ersten Gruppenspiel am Sonntag (ab 19 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und in der ARD) in Houston gegen Curacao beginnt, und bekam von der Nationalmannschaft ein personalisiertes DFB-Trikot überreicht.

Im Rahmen der Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft in Chicago, dem 2:1 über Co-Gastgeber USA am vergangenen Samstag, hatte Jens Hanefeld bereits DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask zum Austausch getroffen.