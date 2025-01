Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt das Verfahren gegen Philipp Kaufmann, den am 10. Dezember 2024 aus sportlichen Gründen beurlaubten Geschäftsführer Sport des Drittligisten VfL Osnabrück, mündlich. Die Sitzung des Rechtsorgans findet am Montag, 13. Januar 2025, ab 13.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt unter der Leitung von Georg Schierholz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, statt.

Laut Sonderbericht von Schiedsrichter Daniel Bartnitzki soll Kaufmann nach Schlusspfiff des Spiels in der 3. Liga zwischen Viktoria Köln und dem VfL Osnabrück (2:0) am 8. Dezember 2024 beim Verlassen des Spielfeldes in Richtung Kabinen den Vierten Offiziellen Nico Dönges körperlich angegangen sein. Daraufhin hatte der DFB-Kontrollausschuss ein Verfahren eingeleitet.