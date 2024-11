Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen steht an. In der Runde der letzten 16 Teams kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem Zweitligisten Hamburger SV und Carl Zeiss Jena, Meister FC Bayern München bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen in der Runde der letzten 16 zusammen.

Wann wird das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen ausgetragen?

Bereits am Freitag erreichten Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim das Viertelfinale. Am Samstag folgten Zweitligist Borussia Mönchengladbach, Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Werder Bremen. Am heutigen Sonntag werden die restlichen Achtelfinalspiele ausgespielt.

Welche Spiele im DFB-Pokalachtelfinale der Frauen laufen im TV?

Sky zeigt das Bundesligaduell zwischen dem SC Freiburg und FC Bayern München am Sonntag (ab 16 Uhr).

Welche Spiele im DFB-Pokalachtelfinale der Frauen werden im Stream gezeigt?

Der Hamburger SV überträgt das Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena am Sonntag (ab 12 Uhr) auf dem HSV-YouTube- und Twitch-Kanal.

Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Die Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal der Frauen wird am 15. Dezember, gemeinsam mit der Auslosung der Partien im DFB-Pokal der Männer, gegen Nachmittag live im ZDF übertragen. Nähere Informationen folgen.

Wie geht es im DFB-Pokal der Frauen weiter?

Das Viertelfinale findet vom 11. bis zum 13. Februar 2025 statt, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale am 22. und 23. März 2025 ansteht. Das Endspiel wird am 1. Mai 2025, dem Tag der Arbeit, im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen in der Übersicht

Sonntag (ab 12 Uhr, live im Stream auf YouTube und Twitch)

Hamburger SV – FC Carl Zeiss Jena

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf Sky)

SC Freiburg – FC Bayern München