Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen: Mit drei Änderungen gegen Norwegen
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht mit Änderungen in der Startelf in ihr heutiges Auswärtsspiel in Norwegen (ab 18 Uhr, live in der ZDF-Mediathek). Im Vergleich zum Heimsieg gegen Slowenien (5:0) am Dienstag stellt DFB-Trainer Christian Wück auf drei Positionen um. Für Camilla Küver, Shekiera Martinez und Linda Dallmann spielen Janina Minge, Carlotta Wamser und Nicole Anyomi von Beginn an.
Die deutsche Aufstellung: 1 Berger - 4 Knaak, 5 Minge, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 13 Wamser, 17 Kett, 18 Anyomi, 20 Senß, 22 Brand.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft
Autor: dfb
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