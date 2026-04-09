Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht es in der WM-Qualifikation nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Nürnberg mit dem ersten von zwei Aufeinandertreffen gegen Österreich weiter. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie gegen die Nachbarinnen im FAQ zusammen.

Wer überträgt das Heimspiel gegen Österreich?

Übertragen wird das dritte deutsche Qualifikationsspiel für die WM 2027 in Brasilien live im ZDF sowie online im Stream in der ZDF-Mediathek. Anstoß ist um 18.15 Uhr, bereits um 17.55 Uhr geht das ZDF mit Hintergrundberichten und Interviews live auf Sendung. Katja Streso moderiert, Expertin Kathrin Lehmann ordnet ein. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann.

Wo findet die Partie das Heimspiel gegen Österreich statt?

Gespielt wird im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Vor dem dritten Gastspiel dort haben die DFB-Frauen gemischte Erinnerungen an das fränkische Achteck. Beim Abschied von Dzsenifer Marozsán unterlag die DFB-Auswahl dort am 11. April 2023 mit 1:2 gegen Brasilien. Am 25. Februar 2025 siegte das Team von Nationaltrainer Christian Wück dort aber mit 4:1 gegen Österreich in der UEFA Nations League - mehr als ein gutes Omen.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Österreich aus?

Makellos. In bislang sieben Duellen mit Österreich ging die deutsche Frauen-Nationalmannschaft immer als Sieger von Platz - zuletzt vor nicht einmal einem Jahr mit einem 6:0 am 3. Juni 2025 in Wien. 26 erzielten Treffern stehen in den sieben Partien dabei nur sechs Gegentore gegenüber.

Wie steht es in der deutschen Gruppe?

Die DFB-Frauen haben nach einem 5:0 gegen Slowenien zum Auftakt sowie einem 4:0 in Norwegen zum Beginn des Länderspieljahres mit bisher sechs Punkten klar den WM-Kurs in Qualigruppe A4 eingeschlagen. Der Gruppensieger ist sicher beim Turnier in Brasilien dabei, die Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten können sich ihre Tickets für das Turnier in Brasilien noch über Play-offs holen. Hat die DFB-Auswahl bisher noch kein Gegentor hinnehmen müssen, wartet Österreich nach knappen Niederlagen gegen Norwegen und in Slowenien (jeweils 0:1) noch auf seinen ersten Torerfolg.

Wer steht im deutschen Kader?

Für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich hat Bundestrainer Christian Wück einen 23-köpfigen Kader benannt. Cora Zicai vom VfL Wolfsburg sollte ins DFB-Team zurückkehren, sie musste wegen muskulärer Probleme aber kurzfristig absagen. Dafür nominierte Wück Larissa Mühlhaus vom SV Werder Bremen nach. Verzichten muss das DFB-Team weiterhin verletzungsbedingt auf Stammkraft Klara Bühl (FC Bayern München). Auch Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) und Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) fehlen nach wie vor im Aufgebot. Beide befinden sich nach ihren Verletzungen zwar wieder im Mannschaftstraining, für eine Nominierung für die Länderspiele im April kam der Einsatz jedoch noch zu früh.

Was passiert noch im Max-Morlock-Stadion?

Bereits vor Anpfiff wird es emotional. Nach dem Einlaufen der Teams im Max-Morlock-Stadion wird Sara Däbritz, die im Oktober 2025 ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, offiziell verabschiedet. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektorin Nia Künzer ehren die 31 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Real Madrid stellvertretend für den gesamten Deutschen Fußball-Bund für ihre lange und erfolgreiche Nationalmannschaftskarriere.

Gibt es noch Tickets für das Spiel gegen Österreich?

Ja, es können noch einige Restkarten im DFB-Ticketshop erworben werden. Für die Partie wurden bereits mehr als 22.000 Karten verkauft.

Wann steigt das "Rückspiel" in Österreich?

Schon bald. Das Wiedersehen beider Mannschaften findet bereits am Samstag, 18. April (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de), in Ried, unweit der deutschen Grenze zwischen Salzburg und Linz, statt.

Was müssen Fans zum Spiel wissen?

Was die Fans für das Heimspiel in Nürnberg beachten müssen, ist rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos nachzulesen. Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.