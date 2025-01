DFB-Fanclub in Vietnam: Aus Liebe zur Nationalmannschaft

Was den Engländern Wembley ist, ist den Deutschen das ganze Land. Während so manche Nationalmannschaft ausschließlich in ihrem Nationalstadion spielt, England eben im Londoner Wembley-Stadion, spielt das DFB-Team immer im Wechsel in ganz Deutschland. Um den Fans in allen Regionen zu ermöglichen, ein Spiel ihrer Nationalmannschaft zu sehen – auch mal ohne die ganz weite Anreise. Für alle Fans kann das jedoch nicht gelten. Etwa für Le Thi Duy, die rund 10.000 Kilometer zurücklegt, um ihre Lieblingsmannschaft live im Stadion zu unterstützen. Mehr als zehn Stunden im Flieger für 90 Minuten Fußball. Für Le Thi Duy ist das eine Herzensangelegenheit. Schließlich hat sie, seitdem es die Möglichkeit gibt, beim DFB einen eigenständigen Fanclub anzumelden, den ersten Fanclub der Nationalmannschaft in Vietnam gegründet.

"Ich muss sagen, dass 2024 ein erfolgreiches Jahr für mich war, weil ich acht Spiele der deutschen Nationalmannschaft live gesehen habe: fünf Spiele bei der EURO 2024 und drei Spiele in der Nations League", sagt Le Thi Duy. Mehr als zehn Stunden Flug aus Ho-Chi-Minh-Stadt, einer neun Millionen Einwohner*innen starken Metropole rund 1100 Kilometer Luftlinie südlich der Hauptstadt Hanoi, nimmt sie in Kauf, um das DFB-Team zu sehen. Und wenig Schlaf, um neben ihrer großen Leidenschaft Fußball auch noch ihre Arbeit zu erledigen, im Home Office vom anderen Ende der Welt. "Die Wahrheit ist, dass jede Reise wegen der Zeitverschiebung nicht einfach war und ich jeden Tag um 2 Uhr morgens aufstehen musste, um zu arbeiten. Aber es war eine Freude zu sehen, wie die deutsche Mannschaft immer besser wurde."

Vor bald 30 Jahren hat sich Le Thi Duy in die deutsche Nationalmannschaft verliebt. "Ich liebe Deutschland seit den 1990er Jahren, als ich ein Kind war und in die erste Klasse ging. Seitdem ich die deutsche Mannschaft bei der WM 1998 bei meinem Nachbarn im Fernsehen gegen Jugoslawien gesehen habe", erinnert sich Le Thi Duy. "Die deutsche Mannschaft geriet in eine schwierige Situation gegen einen starken Gegner und lag mit 1:2 zurück. Doch als Oliver Bierhoff in der 80. Minute den Ausgleichstreffer erzielte, war ich von den Emotionen überwältigt. Und die Liebe zum Fußball und zur deutschen Mannschaft war die Motivation, die mich jeden Tag hart arbeiten ließ." Um sich eines Tages ihren Traum zu erfüllen: "Wenn ich erwachsen bin und arbeiten gehe, würde ich versuchen, nach Deutschland zu reisen und Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft zu sehen." Im Juni 2022 war es so weit, Le Thi Duy reiste erstmals nach Deutschland, um zwei Spiele der deutschen Mannschaft im Stadion zu erleben. 2024 kehrte sie zurück, schaute sich im Sommer sämtliche Spiele der Heim-EM an und anschließend in der Nations League die Partien in München, Freiburg und Budapest.

Für jedes Spiele kann Le Thi Duy aber auch künftig nicht anreisen. "Ich habe fast noch nie ein Spiel der deutschen Mannschaft verpasst und schaue mir die Spiele oft im Fernsehen an. Bei großen Turnieren organisieren wir vom Fanclub Veranstaltungen, um gemeinsam zu schauen und die deutsche Mannschaft anzufeuern." Aber sie wird wiederkommen, wenn die Nationalmannschaft spielt. Das steht fest. Sie wird wieder für mehr als zehn Stunden in den Flieger steigen und mehr als 10.000 Kilometer zurücklegen. Offen ist noch, in welcher Stadt sie ihre Herzensmannschaft anfeuern wird. Denn das DFB-Team spielt ja bekanntlich in ganz Deutschland.