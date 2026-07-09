U 19-Frauen
DFB-Delegation um Ullrich und Rettig reist zum EM-Finale
Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina. Am Freitag (ab 18 Uhr, live auf DFB.TV, RTL+ und YouTube) trifft das Team von Cheftrainerin Melanie Behringer in Sarajevo auf Spanien. Unterstützung erhält die Mannschaft im Grbavica Stadium dabei von Heike Ullrich, der DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, und DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig. Beide reisen extra zum Finale an, Sportdirektorin Nia Künzer begleitet das DFB-Team bereits seit Beginn des Turniers vor Ort.
Die deutsche U 19-Auswahl hatte sich nach einer überzeugenden Gruppenphase im Halbfinale nach Verlängerung mit 1:0 gegen Österreich durchgesetzt. Spanien gewann in der regulären Spielzeit mit 3:0 gegen Schweden.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
Zweimal Deutschland vs. Spanien: DFB.TV zeigt beide U 19-EM-Endspiele live
Die U 19-Teams des DFB haben die doppelte Chance auf den EM-Titel. Und DFB.TV zeigt beide Endspiele live - das Finale der U 19-Frauen gegen Spanien am Freitag (ab 18 Uhr) und das der U 19-Junioren, ebenfalls gegen Spanien, am Samstag (ab 20 Uhr).
Tessa Zimmermann: "Wir wussten, irgendwann fällt das Tor"
Tessa Zimmermann war mit ihrem Tor zum 1:0 in der Verlängerung die Matchwinnerin der deutschen U 19-Frauen im EM-Halbfinale gegen Österreich. Nach Abpfiff ließ sie die Partie in Sarajevo Revue passieren.
1:0 gegen Österreich: U 19-Frauen im EM-Finale gegen Spanien
Die U 19-Nationalmannschaft der Frauen hat sich im EM-Halbfinale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Österreich durchgesetzt und trifft am Freitag im Finale auf Spanien. Tessa Zimmermann sorgte in der Verlängerung fürs umjubelte deutsche Siegtor.