DFB-Delegation um Ullrich und Rettig reist zum EM-Finale

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina. Am Freitag (ab 18 Uhr, live auf DFB.TV, RTL+ und YouTube) trifft das Team von Cheftrainerin Melanie Behringer in Sarajevo auf Spanien. Unterstützung erhält die Mannschaft im Grbavica Stadium dabei von Heike Ullrich, der DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, und DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig. Beide reisen extra zum Finale an, Sportdirektorin Nia Künzer begleitet das DFB-Team bereits seit Beginn des Turniers vor Ort.

Die deutsche U 19-Auswahl hatte sich nach einer überzeugenden Gruppenphase im Halbfinale nach Verlängerung mit 1:0 gegen Österreich durchgesetzt. Spanien gewann in der regulären Spielzeit mit 3:0 gegen Schweden.