DFB-Campus
DFB-Campus: Hier wird der Fußball entwickelt
Der DFB-Campus ist zugleich Begegnungsstätte und Kreationsraum für alle am Fußball Beteiligten. Und er schafft optimale Bedingungen, um unseren Sport fit zu halten und zu machen. Für die Gegenwart und für die Zukunft.
Zum vollständigen Bericht im DFB-Journal
Kategorien: DFB-Campus
Autor: dfb
Das Archiv auf dem DFB-Campus: Andere Zeiten
Im Untergeschoss des DFB-Campus lagert das Gedächtnis des deutschen Fußballs: 3,6 Regalkilometer voller Pokale, Trikots, teils skurriler Gastgeschenke, Publikationen, Akten, Erinnerungen. Wer sich in das DFB-Archiv begibt, der nimmt eine Fährte auf.
"Vielfalt prägt den Campus"
Das Aachener Architektenbüro kadawittfeldarchitektur hat den DFB-Campus gestaltet. Im Interview mit dem neuen DFB-Journal sprechen Geschäftsführer Kilian Kada und Partner Dirk Lange über die Besonderheiten des Projekts.
Roomtour: Der DFB-Campus in Bildern
Seit 2022 ist der DFB-Campus in Frankfurt am Main die Heimat des deutschen Fußballs. An der Kennedyallee 274 im Stadtteil Niederrad sind Fußball und Verwaltung miteinander verbunden - alles unter einem Dach. Ein Rundgang in Bildern.