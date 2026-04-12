DFB-Campus

DFB-Campus: Hier wird der Fußball entwickelt

12.04.2026
Beim "Wochenende des Amateurfußballs" am DFB-Campus demonstrierte Hannes Wolf die "Trainingsphilosophie Deutschland" Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Der DFB-Campus ist zugleich Begegnungsstätte und Kreationsraum für alle am Fußball Beteiligten. Und er schafft optimale Bedingungen, um unseren Sport fit zu halten und zu machen. Für die Gegenwart und für die Zukunft.

Zum vollständigen Bericht im DFB-Journal

Kategorien: DFB-Campus

Autor: dfb

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