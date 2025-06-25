DFB-All-Stars: Jubiläen im Juni

Debüts, Geburtstage, Siege, Titel, Niederlagen. Die Historie der Nationalmannschaften und der Nationalspieler*innen ist reich an besonderen und erinnerungswerten Geschehnissen. Was war vor zehn, 20 und 30 Jahren? Wir blicken zurück auf sich rundende Ereignisse im Juni.

3.6.1990

Dynamo Dresden wird durch ein 2:1 gegen PSV Schwerin DDR-Pokalsieger und gewinnt damit zum dritten und letzten Mal das Double aus Pokal und Meisterschaft. Das Siegtor glückt Ulf Kirsten.

4.6.2005

2005 gewinnt die Nationalmannschaft trotz eines frühen Platzverweises für Robert Huth (15.) und Rückstands in Belfast noch 4:1 gegen Nordirland. In roten Auswärtstrikots treffen Michael Ballack (2x), Gerald Asamoah und an seinem Geburtstag Lukas Podolski.

4.06.2025

Weltmeister Lukas Podolski (130 Länderspiele) wird 40.

5.6.1955

Mit einem 4:1 über Kickers Offenbach zieht Rot-Weiß Essen erstmals ins Finale um die Deutsche Meisterschaft ein. Alle Tore erzielt Nationalspieler Franz „Penny“ Islacker.

5.6.1995

Die Frauen-Nationalmannschaft startet mit einem 1:0-Sieg über Japan in die WM in Schweden. Das Tor des Tages in Karlstad erzielt Silvia Neid vor 3824 Zuschauern.

5.6.2025

Ex-Nationalspieler Helmut Benthaus (2 A), Meisterspieler mit dem 1. FC Köln 1964 und Meistertrainer 1984 mit dem VfB Stuttgart, wird 90.

6.6.2005

Zum Auftakt der EM in England schlagen die DFB-Frauen Norwegen durch ein Tor von Conny Pohlers mit 1:0. Gespielt wird in Warrington.

7.6.1925

Vor 100 Jahren findet das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im gerade eingeweihten Frankfurter Waldstadion statt. Der FSV Frankfurt hat nur eine kurze Anreise und die meisten Zuschauer hinter sich, aber in der Verlängerung setzt sich Titelverteidiger 1. FC Nürnberg mit 1:0 durch. Das Tor des Tages vor 40.000 Zuschauern erzielt Nationalspieler Ludwig Wieder (108.), zuvor vergibt Spielführer Hans Kalb einen Elfmeter. Für den Club ist es die vierte Meisterschaft.

8.6.2005

Beim Confed-Cup in Deutschland trennt sich der Gastgeber von Russland 2:2. Bis zur letzten Minute führt die DFB-Elf dank zweier Tore von Bastian Schweinsteiger in Mönchengladbach, da kassieren die Schützlinge von Jürgen Klinsmann noch den Ausgleich durch Joker Kerzhakov.

11.6.1995

Hansa Rostock steigt zum zweiten Mal in die Bundesliga auf. Die Elf von Trainer Frank Pagelsdorf mit René Schneider, Heiko März und Stefan Beinlich macht am vorletzten Spieltag im Ostsee-Stadion durch ein 3:0 gegen Hannover 96 alles perfekt.

12.6.1955

Der 1. FC Kaiserslautern zieht mit einem Schützenfest ins Finale um die Deutsche Meisterschaft. Der fehlende Sieg gegen Viktoria Berlin fällt mit 10:0 weit deutlicher aus als nötig. Fritz Walter, dem zwei Tore glücken, staunt: "Zu keinem Zeitpunkt haben wir ein derart ungewöhnliches Ergebnis angestrebt."

19.6.2005

Die Frauen-Nationalmannschaft wird zum vierten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt Europameister. Im Finale von Blackburn (England) schlagen sie Norwegen mit 3:1. Inka Grings, Renate Lingor und Birgit Prinz zeichnen vor 21.105 Zuschauern für die Tore verantwortlich.

20.6.2000

Trauriges Ende einer Amtszeit: Unmittelbar nach dem 0:3 gegen Portugal und dem Vorrunden-Aus bei der EM in Belgien und der Niederlande tritt Bundestrainer Erich Ribbeck zurück. Er hatte im September 1998 Berti Vogts beerbt, der ebenfalls zurückgetreten war.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus beendet in Rotterdam nach exakt 150 Einsätzen ebenfalls seine DFB-Karriere. Er geht auch mit dem Rekord für den ältesten je eingesetzten Nationalspieler (39 Jahre, 91 Tage).

24.6.1995

Borussia Mönchengladbach wird in Berlin zum dritten und bisher letzten Mal DFB-Pokalsieger. Gegen Zweitligist VfL Wolfsburg hat die Mannschaft um Kapitän Stefan Effenberg wenig Mühe und gewinnt souverän mit 3:0. Martin Dahlin, Effenberg und Liga-Torschützenkönig Heiko Herrlich in seinem letzten Spiel für die Borussen markieren die Treffer in der einseitigen Partie.

29.6.2005

Beim Confed-Cup belegt Deutschland den 3. Platz. In Leipzig wird Mexiko nach dramatischem Kampf in der Verlängerung mit 4:3 bezwungen. Viermal geht die DFB-Elf durch Treffer von Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Robert Huth und Michael Ballack in Führung, erst nach dem letzten Treffer in der 97. Minute schlägt der Gast nicht mehr zurück. Der Sieg ist umso beachtlicher als er ab Mike Hankes Platzverweis nach 54 Minuten in Unterzahl errungen wird.