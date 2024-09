Zicai: "Riesige Herausforderung gegen USA"

Souveräner hätte der Einzug ins Viertelfinale der FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien kaum laufen können. Mit 5:1 besiegte die DFB-Auswahl im WM-Achtelfinale Argentinien und trifft nun am Montag (ab 3 Uhr MESZ) im Viertelfinale in Cali auf die USA - live und kostenlos verfolgbar auf FIFA+. Cora Zicai, die von der FIFA gegen Argentinien als Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde, spricht im DFB.de-Interview über die herausfordernde Aufgabe gegen die USA den großen Mannschaftsgeist.

DFB.de: Cora, du bist im WM-Achtelfinale zur Spielerin des Spiels ernannt worden. Was ist das für ein Gefühl?

Cora Zicai: Ein sehr schönes Gefühl. Das ist schon eine Ehre, aber für mich ist das Wichtigste, dass wir im Viertelfinale sind. Also ist die Freude über diese Auszeichnung eher zweitrangig.

DFB.de: Du hast gegen Argentinien nicht nur ein Tor selbst gemacht, sondern auch eins vorbereitet. Das spricht dafür, dass du dich richtig gut fühlst bei dieser WM, oder?

Zicai: Ja, ich fühle mich gut, aber ich kann nur eine Bestleistung abrufen, wenn es im Team stimmt. Nur wenn wir uns gegenseitig pushen, können wir das Beste aus uns herausholen. Und weil meine Mitspielerinnen auf dem Platz richtig gut spielen, fällt es mir umso leichter, das Gleiche zu tun.

DFB.de: Woher nimmst du die Kraft, die du auf dem Platz ausstrahlst?

Zicai: Ich gehe immer mit Spaß ins Spiel. Ich freue mich immer total auf jede Partie und habe immer total Lust, mit den Mädels auf dem Platz zu kicken. Auch wenn ich mal müde bin, treiben mich der Spaß und auch der Stolz, für Deutschland spielen zu dürfen, immer wieder an.

DFB.de: Habt ihr euch nach der Niederlage gegen Südkorea vor dem Achtelfinale als Team besonders eingeschworen?

Zicai: Wir wissen alle, dass wir gegen Südkorea nicht unser bestes Spiel gezeigt haben, und deshalb war es uns umso wichtiger, unser anderes Gesicht zu zeigen. In der K.o.-Runde kann ein schlechtes Spiel das Aus bedeuten. Aber das ist jeder von uns klar, deshalb war es nicht nötig, uns noch mal extra einzuschwören.

DFB.de: Wie wichtig ist es, dass ihr euch auch außerhalb des Platzes so gut versteht?

Zicai: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich auch außerhalb des Platzes gut versteht. Wir gönnen uns alles und pushen uns immer gegenseitig. So holen wir gegenseitig immer das Beste aus uns raus. Auch wenn es mal nicht so läuft, sind wir füreinander da und gehen auch mal einen Extrameter für eine Mitspielerin. Uns sieht man die Spielfreude auf dem Platz an, und genauso kann man sich uns als Team auch außerhalb des Platzes vorstellen.

DFB.de: Jetzt wartet die Auswahl der USA im Viertelfinale. Ein echter Brocken, oder?

Zicai: Ja, auf jeden Fall. Die USA sind technisch und auch körperlich ein sehr guter Gegner, deshalb wird das eine riesige Herausforderung für uns. Aber wir sind im Moment gut drauf, und wenn wir unsere 100 Prozent auf den Platz bringen, können wir auch die USA schlagen.

DFB.de: Werden euch eure Erfahrungen von dem Testspiel im Frühjahr gegen die USA helfen?

Zicai: Klar, wir wissen schon, was die Spielidee der USA ist und was sie auszeichnet. Aber wir haben bei den WM-Spielen gesehen, dass sie sich auch extrem weiterentwickelt haben und es eine andere Nummer wird als beim Testspiel. (ein 0:0 im April; Anm. d. Red.)

DFB.de: Wie wichtig wird bei dem Spiel auch der Rückhalt eurer Familien, Freunde und Fans sein?

Zicai: Sehr wichtig. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass so viele auch hier bei uns in Kolumbien sind und uns supporten. Uns ist auch bewusst, dass viele zu Hause lange wach bleiben, um unsere Spiele zu gucken. Und das gibt uns immer extra Energie für die Spiele. Also auf diesem Weg - vielen Dank für eure Unterstützung!

