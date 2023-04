WM-Tests in Offenbach gegen Vietnam und in Fürth gegen Sambia

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft im Sommer zwei Heimspiele. Am 24. Juni (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg auf Vietnam. Der zweite WM-Test steigt am 7. Juli im Sportpark Ronhof in Fürth gegen Sambia. Damit spielt die deutsche Auswahl gegen zwei Nationen, die ebenfalls an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) teilnehmen werden.

"Wir freuen uns sehr auf die beiden Länderspiele gegen Vietnam und Sambia", sagt Martina Voss-Tecklenburg. "Wir haben uns bewusst für Mannschaften entschieden, die aus Asien und Afrika kommen - also aus Kontinenten von Gegnern, auf die wir in der WM-Gruppenphase treffen werden. Ich bin sehr gespannt auf Vietnam und Sambia, nachdem wir bereits gegen zwei europäische und eine südamerikanische Topmannschaft gespielt haben."

"Den Schwung mit in die WM nehmen"

Die Bundestrainerin weiter: "Auf die Spielorte freue ich mich ebenfalls sehr. Wir spielen immer wieder gerne in Offenbach. Ich wünsche mir, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen und uns dort unterstützen werden. Ebenso bei unserem letzten Heimländerspiel vor der WM in Fürth. Dort hoffen wir ebenfalls auf eine tolle, vielleicht sogar ausverkaufte Kulisse, um den Schwung dann auch mit in die Weltmeisterschaft nach Australien und Neuseeland zu nehmen."

Die Anstoßzeit und der übertragende Sender für die Partie gegen Sambia sowie Informationen zum Ticketvorverkauf für beide Länderspiele werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

