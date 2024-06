24.000 Euro für Bahnhofsmissionen: Rettig (r.) und Co. am Frankfurter Hauptbahnhof

"Wir helfen beim Helfen"

Vor dem Start der Europameisterschaft am Freitag in München unterstützt die Stiftung der Nationalmannschaft gemeinnützige Organisationen in Deutschland. Gefördert werden die Initiative "Bunte Münchner Kindl", die Bahnhofsmissionen in Deutschland und die Tafel Deutschland. Das soziale und gesellschaftliche Engagement der Nationalmannschaft rund um Welt- und Europameisterschaften ist lange und gute Tradition, die 1986 bei der WM in Mexiko begründet wurde.

Schon im Rahmen des Trainingslagers in Blankenhain wurde die Blankenhainer Tafel im Zusammenspiel mit Lidl Deutschland mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln unterstützt. Die Nationalspieler Thomas Müller und Chris Führich übergaben zum 27. Jahrestag der Einrichtung am 27. Mai 2024 unter anderem Kaffee, Nudeln, oder Zahnpasta an bedürftige Menschen. "Wir sind gerne hier und helfen", betonte Thomas Müller, der sich in seiner Münchner Heimat für trauernde Kinder und Jugendliche stark macht. "Die Lebensgeschichten der Menschen haben mich sehr beeindruckt", ergänzte Chris Führich

"Bildung und Jugendhilfe sind wesentliche Themen"

In der Stadt des EM-Eröffnungsspiel wird die Initiative "Bunte Münchner Kindl" gefördert. Die Einrichtung setzt sich für gleiche Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ein, stellt dabei beispielsweise kostenlose Schulausrüstung für bedürftige Kinder und Jugendliche bereit. Die Einrichtung wurde von Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne besucht. "Bildung und Jugendhilfe sind wesentliche Themen in der Stiftung der Nationalmannschaft und fest in der Satzung verankert", betonte Hahne bei der Übergabe des symbolischen Schecks an Schirmherrin Petra Reiter. "Es ist beeindruckend, mit welcher Herzlichkeit hier Kinder und Jugendliche unterstützt werden."

Ebenfalls unterstützt bei ihrem gemeinnützigen und mildtätigen Wirken werden die Bahnhofsmissionen und Tafeln in Deutschland. Beide Organisationen verbindet eine mehrjährige Zusammenarbeit mit der Stiftung der Nationalmannschaft. Sie erhalten – ebenso wie die Initiative Bunte Münchner Kindl – passend zum EM-Jahr jeweils 24.000 Euro. Die Bahnhofsmissionen werden die Zuwendung dabei primär für die Anschaffung von Wasserspendern in den Host Cities der EURO einsetzen.

Gündogan: "Die Einrichtungen helfen tagtäglich bedürftigen Menschen"

Die Bahnhofsmission am Frankfurter Hauptbahnhof bekam dabei prominenten Besuch. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig kam an Gleis 1 in der Bahnhofshalle und übergab zusammen mit Christian Bakemeier, dem Geschäftsführer der Bahnhofsmissionen in Deutschland, und Tobias Wrzesinski, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates der Stiftung der Nationalmannschaft, eine Sachspende mit verschiedenen Dingen des täglichen Bedarfs.

"Uns ist es ein großes Anliegen, diese wichtigen Einrichtungen zu unterstützen", sagte Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan, der Vorsitzende des Stiftungsrates. "Diese Einrichtungen helfen tagtäglich bedürftigen Menschen in ganz Deutschland. Unser Dank gilt allen, die sich auf diese Weise für unsere Gesellschaft engagieren."

Dabei zählt das Engagement für obdachlose und wohnungslose Menschen zu den Kernanliegen der Stiftung der Nationalmannschaft, die während der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 eingerichtet wurde und treuhänderisch durch die DFB-Stiftung Egidius Braun verwaltet wird.

[dfb]