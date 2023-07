WFV sucht Mitarbeiter*in Kommunikation (m/w/d)

Der Württembergische Fußballverband e.V. (WFV) ist mit rund 540.000 Mitgliedern in ca 1.760 Vereinen einer der größten Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und stellt zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter*in Kommunikation (m/w/d) in Vollzeit (40 Std./Woche) ein.

DU SUCHST EINE HERAUSFORDERUNG?

Wir bieten ab 1. September 2023 eine Stelle im Bereich Kommunikation an – optional auch als Volontariat mit fachlicher Aus- und Weiterbildung nach Interessensschwerpunkt. Die Stelle mit dem Schwerpunkt „Digitale Medien“ ist zunächst befristet auf zwei Jahre und beinhaltet die Mitarbeit auf Augenhöhe in einem engagierten Team.



Bei Fragen wende Dich bitte an Heiner Baumeister, Tel. 0711-2276422.

Was wir von Dir erwarten:



Liebe zum Sport, Lust auf Fußball

Zielgruppenaffinität

Kreativität und ein gutes Auge für Gestaltung, Motiv und Grafik

Spaß an der Arbeit im Team

Freude an Sprache und Kommunikation

Flexible Zeitgestaltung – teilweise auch abends und an Wochenenden

Führerschein, Klasse B

Lebensmittelpunkt im Großraum Stuttgart

DEIN PROFIL Wir setzen voraus:



Großes Interesse an digitalen Medien & Netzwerken

Erweiterte Kenntnisse zur zielgruppengerechten Ansprache in Sozialen Netzwerken

Mechanismen, Wechselwirkungen Digitalkanäle

Interesse an aktuellen Entwicklungen in der digitalen Kommunikation

Gute Anwender-Kenntnisse im Umgang mit Grafik-Tools aus der Adobe-Familie

Erste Erfahrungen und Spaß an der Produktion von Content

Sicherheit im Umgang Foto / Kamera / Smartphone

WARUM WIR? Wir bieten:



Einen Arbeitsplatz im Herzen Stuttgarts in einem sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeitgestaltung, einschl. der Möglichkeit zur Mobilen Arbeit

Eine faire Bezahlung in Anlehnung an TVÖD

Umfangreiche Zusatzleistungen: Jobticket, VWL, betriebliche Altersvorsorge

Arbeitsmittel auch zur persönlichen Nutzung

ÜBER UNS Der Württembergische Fußballverband ist verantwortlich für ca. 1.700 Vereine in Württemberg und über 1.000 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen. Wir sind Heimat für rund 5.000 aktive Schiedsrichter*innen, 11.000 Mannschaften und rund 50 Mitarbeiter*innen im Hauptamt. Wir zählen zu den größten Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes, des weltweit mitgliederstärksten Sportfachverbandes überhaupt. Der Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle (Arbeitsort) ist in der Goethestr. 9 in Stuttgart.

[wfv]