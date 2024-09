Deutsches Fußballmuseum sucht Kaufmännische Geschäftsführung (m/w/div)

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund inszeniert seit 2015 das Phänomen Fußball und seine Faszination in einer interaktiven Erlebniswelt für Groß und Klein. In der modernen Ausstellung mit rund 1.600 Exponaten begibt man sich auf eine faszinierende Reise in die Vergangenheit und erlebt Fußballgeschichte in allen Facetten und allen Sinnen. Die spektakuläre Szenografie verbindet Fans und Schiedsrichter, Amateure und Profis, Frauen- und Männerfußball.

Verantwortlich für das Deutsche Fußballmuseum ist die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH mit Sitz am Königswall 21 in Dortmund. Die Gesellschafter-versammlung der gemeinnützigen GmbH besteht zu gleichen Teilen aus Vertretern des DFB und der Stadt Dortmund.

Das Deutsche Fußballmuseum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Kaufmännische Geschäftsführung (m/w/div)

in Vollzeit.

Ihre Aufgaben:

Gemeinsam mit dem Museumsdirektor und Vorsitzenden der Geschäftsführung bilden Sie die Leitung des Deutschen Fußballmuseums und gestalten maßgeblich die strategische und operative Steuerung des Hauses. Hierbei wirken Sie als „Innenminister*in“ der Organisation und verantworten das kaufmännische, administrative Ressort mit den Bereichen Finanzen/Controlling, IT, Personalverwaltung sowie den Bereich Operations mit dem Technischen Gebäudemanagement und dem Gästeservice. Darüber hinaus übernehmen Sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung auch die Kfm. Geschäftsführung in der 100%-igen Tochtergesellschaft Deutsche Fußballmuseum Betriebs- Gastronomie GmbH. Zudem werden Sie auf der Grundlage von § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags für und von der Gesellschafterin Stadt Dortmund in die Geschäftsführung berufen.

Daraus ergibt sich ein vielseitiges Spektrum an ausgeprägten Gestaltungsmöglichkeiten, welches im Wesentlichen folgende weitere Aufgaben umfasst:

Leitung der Bereiche Finanzen und Controlling, Zentrale Dienste, Personalverwaltung, IT sowie Recht

Verantwortliche strategische und operative Steuerung aller Aufgaben, Projekte und Prozesse in Finanzierung, Rechnungswesen, Bilanzierung, Controlling, Budgetierung und internem Berichtswesen

Verantwortliche Organisation der betrieblichen Dienstleistungen (Gästeservice und Technisches Gebäudemanagement)

Übernahme der paritätischen Geschäftsführung auch in der Tochter-Gesellschaft

Vertragsmanagement und Vergabe- und Beschaffungswesen

Interne Organisation, IT-Management, Personal- und Liegenschaftsverwaltung

Prozessoptimierung und Weiterentwicklung der internen Organisation

Verantwortliche Steuerung von Rechts- und Versicherungsfragen

Gewährleistung des Fördermittelmanagement (u.a. Abstimmung mit Fördergebern, Nachweisführung)

Gremienarbeit: Vorbereitung und Durchführung der Gesellschafterversammlungen

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Fachrichtungen Betriebswissenschaften (mit Schwerpunkt Finanzen o.ä.)

Mehrjährige Leitungsverantwortung im Freizeit- und Kulturumfeld

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Gremien

Kenntnisse und Erfahrungen in der Mitarbeiterführung

Fundierte finanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Sicherer Umgang mit den gängigen MS Dynamics 365 Produkten

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Strukturierte, lösungsorientierte, verantwortungsbewusste und kooperative Arbeitsweise

Flexibilität, eine hohe Belastbarkeit und Sport- und Kulturaffinität

Wir setzen uns für Chancengleichheit und Diversität ein. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Menschen unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.

Bitte bewerben Sie sich bis zum 06.10.2024. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen [mit Ihrer Gehaltsvorstellung) fassen Sie dazu in einer PDF-Datei (max. 10 MB) zusammen und benennen diese folgendermaßen:

KEX_3398_Ihr Nachname_Bewerbung

Senden Sie dann die Datei elektronisch an die von uns beauftragte Personalberatung KULTUREXPERTEN Dr. Scheytt GmbH unter bewerbung@kulturexperten.de.

Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten durch die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH und uns darstellt. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Wir bieten eine unbefristete Anstellung, eine verantwortliche Tätigkeit in einem der bedeutendsten Museumskomplexe Deutschlands und einen attraktiven Arbeitsplatz mit einer außertariflichen Vergütung.

