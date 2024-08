HFV sucht Pflicht-Praktikant*in (m/w/d) im Bereich Verbands- und Vereinsentwicklung

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und m it ca. 600.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der größte Sportfachverband im Bundesland.

Wir suchen zum 1. Oktober 2024 eine(n) Pflicht-Praktikant*in (m/w/d) im Bereich Verbands- und Vereinsentwicklung (6 Monate, 40h/Woche) am Standort Frankfurt und im mobilen Arbeiten

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

• Unterstützung und Management von Projekten in den Themenbereichen Vereinsberatung, überfachliche Qualifizierung und Ehrenamtsförderung

• Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben

• Administrative Unterstützung im Bereich Qualifizierung/Lehrgangsmanagement

• Unterstützung und Mitarbeit in der Begleitung der zuständigen ehrenamtlichen Gremien und Arbeitsgruppen

• Veranstaltungsmanagement: Vorbereitung und Unterstützung bei verschiedenen ein- und mehrtägigen Veranstaltungsformaten

• Eigenständige Abwicklung von Teilprojekten

Das bringst Du mit:

• Eingeschriebene/r Student*in des Sportmanagements, der Sportwissenschaft, der Betriebswirtschaft oder eines vergleichbaren Studiengangs

• Den Wunsch, Dein Pflichtpraktikum im Fußball zu absolvieren

• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft (vereinzelt auch am Wochenende)

• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise

• Handlungssichere Anwendung der gängigen MS Office-Anwendungen (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, M365) sowie E-Learning-Tools und Videokonferenz-Programme

• Erste Kenntnisse und Erfahrungen im Projekt-/Veranstaltungsmanagement

• Gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

Das erwartet Dich bei uns:

• Kollegiales und motiviertes Team

• Vielfältige und spannende Aufgaben sowie Einblicke in die Verbandsarbeit

• Vergütung von 500 € pro Monat 2-3 Tage mobiles Arbeiten

• Unterstützung beim Erwerb einer Trainer- oder Vereinsmanagerlizenz

Wenn Du Dich von dieser Aufgabe angesprochen fühlst, möchten wir Dich gerne kennenlernen. Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte bis zum 15.09.2024 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

Hessischer Fußball-Verband e.V.

Stefan Heck Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt

praktikum-vve@hfv-online.de

[hfv]