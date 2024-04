Weltmeister zu Gast in Verden: Tickets holen!

Ende vergangenen Jahres holten die Jungs des Jahrgangs 2006 den U 17-Weltmeistertitel in Indonesien. Inzwischen sind viele der Spieler in die U 18-Nationalmannschaft aufgerückt. In Vorbereitung der ab September startenden U 19-EM-Qualifikation spielt das Team von Trainer Hanno Balitsch in Verden gegen Dänemark. Anpfiff am 22. Mai im Stadion am Berliner Ring ist um 12.30 Uhr.

"Wir freuen uns sehr, zum Ende der U 18-Zeit nochmal vor heimischem Publikum in Verden spielen zu dürfen und treffen mit Dänemark auf einen sehr starken Gegner", sagt Balitsch. "Mit der Unterstützung der hoffentlich zahlreichen deutschen Fans wollen wir zusammen einen erfolgreichen Saisonabschluss feiern."

Karten gibt es im DFB-Ticketshop. Sitzplätze kosten zehn, Stehplätze sechs Euro. Gruppen ab zehn Personen kommen für vier Euro ins Stadion, das am 22. Mai um 11.30 Uhr seine Tore öffnet.