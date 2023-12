Weltmeister-Trainer losen Viertelfinale der Frauen und Männer aus

Am Sonntag (ab 19.15 Uhr) werden live in der ARD-Sportschau sowohl die Viertelfinalpartien im DFB-Pokal der Männer als auch im DFB-Pokal der Frauen ausgelost. An den Lostöpfen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stehen Christian Wück und Jens Nowotny bereit, die als Cheftrainer und Assistenzcoach vor Wochenfrist mit den U 17-Junioren Weltmeister wurden. Nowotny ist als Losfee im Einsatz, Wück fungiert als Ziehungsleiter. Moderatorin der Sportschau ist Esther Sedlacek. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Auslosung.

Welche Teams sind noch dabei?

Nowotnys Ex-Klub Bayer Leverkusen geht bei den Männern als einer der Favoriten auf den Pokalgewinn in die Runde der letzten Acht. Das Besondere im DFB-Pokal 2023/24: Alle Titelträger der letzten 26 Jahren sind spätestens im Achtelfinale ausgeschieden, damit geht der Pokal am 25. Mai 2024, dem Tag des Endspiels in Berlin, definitiv an einen Verein, der den Pokal zuletzt im vergangenen Jahrtausend oder sogar an einen Verein, der die Trophäe noch nie gewann. Die zweite Besonderheit: Mit dem 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, FC. St. Pauli und Hertha BSC sind vier Vertreter der 2. Bundesliga im Viertelfinale, dazu kommen neben Leverkusen mit dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach zwei weitere Bundesligisten. Das Feld komplettiert Favoritenschreck und Drittligist 1. FC Saarbrücken.

Bei den Frauen haben Pokalverteidiger VfL Wolfsburg, die vier weiteren Bundesligisten TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, SGS Essen und MSV Duisburg sowie Zweitligist FC Carl Zeiss Jena ihren Platz im Viertelfinale schon sicher. Dazu kommen die Sieger der beiden ausstehenden Achtelfinalpartien, die erst im Januar ausgetragen werden. Dabei tritt der FC Bayern München am 21. Januar (ab 14 Uhr) bei Regionalligist Kickers Offenbach an, am 22. Januar (ab 18.30 Uhr, live bei Sky) treffen zudem die beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg aufeinander.

Wie ist der Auslosungsmodus?

Alle Paarungen im Pokal der Männer werden aus einem Topf gezogen, wobei die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht genießt. Jeder kann auf Jeden treffen, nur eins steht fest: Der 1. FC Saarbrücken, egal ob er als Erster und Zweiter gezogen wird, genießt Heimrecht.

Im Wettbewerb der Frauen gibt es ebenfalls nur einen Lostopf. Grundsätzlich hat auch hier die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht. Gehören die Mannschaften allerdings unterschiedlichen Spielklassen an, hat immer die Mannschaft aus der tieferen Spielklasse Heimvorteil.

Wo werden die Spiele übertragen?

Die Partien im Männerpokal sind komplett live bei Sky zu sehen. Mindestens zwei Viertelfinalspiele sind als Free-TV-Livespiele vorgesehen und werden in der ARD beziehungsweise im ZDF übertragen.

Bei den Frauen wird Pay-TV-Sender Sky ab dem Viertelfinale alle Spiele live übertragen. Zudem haben ARD/ZDF ebenso die Möglichkeit, pro Runde ein Spiel live im Free-TV zu zeigen. Fest steht, dass ARD/ZDF ein Halbfinalspiel und das Finale live im Free-TV übertragen werden.

Wann wird gespielt?

Die vier Partien des Pokalviertelfinales der Männer werden erstmals über zwei Wochen ausgetragen. Am 30./31. Januar finden die ersten beiden Viertelfinals statt, in der darauf folgenden Woche (06./07. Februar) werden die Viertelfinal-Paarungen komplettiert.

Die Viertelfinalspiele der Frauen werden zwischen dem 5. und 7. März 2024 ausgetragen. Das Halbfinale folgt am 30. und 31. März 2024 und das Finale wird am 9. Mai 2024 im RheinEnergieStadion zu Köln ausgetragen.

