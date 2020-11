Videotraining mit Weiss und Meister

Aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen des Trainingsbetriebs steht das Talentförderprogramm des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aktuell leider vielerorts still. Dennoch will der DFB seinen Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit eines Trainings geben. An den nächsten drei Montagabenden werden daher jeweils Live-Trainingseinheiten für alle angeboten, die stets um 17.30 Uhr beginnen und etwa eine Stunde dauern. Einer Anmeldung bedarf es dazu nicht.

Die Einheiten werden sich Basisfertigkeiten der Ballbehandlung widmen. Nate Weiss (Individualtrainer 1. FC Nürnberg) wird die Teilnehmenden am 16. und 30. November in der Ballbehandlung auf zwei Quadratmetern schulen. Marc-Patrick Meister, DFB-Trainer der U 16-Nationalmannschaft, wird am 23. November technische und individualtaktische Übungen durchführen. Für alle Einheiten werden lediglich ein Ball, etwas Platz und vier Markierungen benötigt (es müssen keine Hütchen sein, mit anderen heimischen Gegenständen funktioniert es auch).

"Gemeinschaftsgefühl wiederbeleben"

Damir Dugandzic, Sportlicher Leiter des Talentförderprogramms, erläutert, warum die Möglichkeit von Videotrainingseinheiten aktuell so wichtig ist: "Zum einen bedeutet Training auch Wiederholung. Alles, was man erlernen kann, kann man leider auch wieder verlernen. Daher ist es sinnvoll, technische Übungen regelmäßig zu wiederholen. Zum anderen schwingt der Grundgedanke immer mit, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Dieses Gemeinschaftsgefühl wollen wir wiederbeleben, auch wenn wir isoliert trainieren müssen. Wir alle gemeinsam wollen den Ball weiter rollen lassen."

Alle Teilnehmer sind herzlich dazu eingeladen, sich selbst bei der Durchführung der Einheiten zu filmen und diese Feedback-Videos an talentfoerderung@dfb.de zu senden. Aus Gründen des Datenschutzes wird darauf hingewiesen, dass der DFB das Videomaterial nur nutzen darf, wenn folgende Einwilligungserklärung unterschrieben und mit eingesendet wird.

Termine der Trainingseinheiten

Das sind die Zugänge zu den drei Videotrainingsheiten:

16.11.2020, 17.30 Uhr - Nate Weiss

23.11.2020, 17.30 Uhr - Marc-Patrick Meister

30.11.2020, 17.30 Uhr - Nate Weiss

