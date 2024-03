4:4 gegen Franzosen: Spektakel im Testspiel

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat mit einem Remis den Lehrgang im spanischen Oliva Nova abgeschlossen. Im zweiten Vergleich gegen Frankreich trennte sich die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf mit 4:4 (0:2). Die erste Partie hatte der deutsche Nachwuchs mit 3:1 (2:0) für sich entschieden.

Beide Mannschaften starteten schwungvoll in die Partie, setzten den Gegner früh unter Druck und spielten zielstrebig nach vorne. Nach einer raffinierten Freistoßvariante ging die französische Auswahl durch Cho in Führung (26.). Die Franzosen blieben am Drücker und brachten die DFB-Elf immer wieder in Bedrängnis. Die DFB-Abwehr hielt dem Druck nicht stand und Dong (31.) traf nach einem schönen Pass in die Spitze zur 2:0-Halbzeitführung für Frankreich.

Spektakel in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kamen die Franzosen besser aus der Kabine. Immer wieder setzten sich die schnellen französischen Außenspieler im Eins-gegen-Eins durch und kamen gefährlich vor das Tor. Es dauerte nicht lange, bis Breunig (56.) den Ball ins eigene Tor beförderte. Die DFB-Auswahl warf noch einmal alles nach vorne und wurde belohnt, Keke Topp (66.) verkürzte per Foulelfmeter.

Deutschland rannte weiter an und drängte auf den Ausgleich. Nach einem Getümmel im französischen Sechzehner kam Paula (75.) an den Ball und drosch ihn unter die Latte zum 3:2. Und es kam noch besser: Kurz darauf legte Keke Topp den Ball an der Strafraumgrenze zurück und Paula erzielte mit einem Doppelpack den Ausgleich. Doch das Unentschieden hielt nicht lange: Dong (84.) schlenzte den Ball zur erneuten Führung für die Franzosen ins Tor. Doch Deutschland schlug nochmal zurück: Nach einer schönen Flanke köpfte Topp (90.) den Ball zum Ausgleich ins Netz.

[dfb]