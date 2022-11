U 20 in Zwickau: Ticketvorverkauf gestartet

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft kommt nach Zwickau! In der GGZ ARENA trifft das Team von Trainer Hannes Wolf zunächst am 19. November um 15 Uhr auf Norwegen und anschließend am 22. November um 18 Uhr auf Portugal. Karten für die Länderspiele sind bereits ab zwei Euro erhältlich.

Karten für das Spiel gibt es ab sofort im DFB-Ticketshop. Der Sitzplatz kostet fünf Euro, ermäßigte Tickets kosten drei Euro. Für Gruppentickets ab zehn Personen beträgt der Preis pro Person zwei Euro. Zudem wird ein Kombi-Ticket für beide Spieltage für acht Euro (ermäßigt fünf Euro) angeboten. Am Spieltag öffnet das Stadion seine Tore jeweils eine Stunde vor Anpfiff.

Das Ticket gilt an den Spieltagen als Fahrausweis ab 4 h vor und bis 6 h nach Spielbeginn auf allen Bus- und Straßenbahnlinien sowie in den Zügen des Nahverkehrs in der Tarifzone 16 des VMS.